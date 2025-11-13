PNV aplaude el "paso adelante" que supone que las eurodiputadas puedan delegar el voto antes y después de dar a luz

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del EAJ-PNV, Oihane Agirregoitia, ha aplaudido el "paso adelante" que supone que las eurodiputadas puedan delegar el voto antes y después de dar a luz, una medida a favor de la cual ha votado.

En un comunicado, Agirregoitia ha explicado que las reglas actuales del Parlamento europeo exigen que los votos en los plenos se emitan de manera presencial. "Es decir, las diputadas embarazadas o de baja por maternidad no pueden participar a distancia, delegar su voto o suspender temporalmente su mandato", ha explicado.

En este contexto, ha señalado que una iniciativa aprobada este jueves con el apoyo de PNV "reclama la revisión de la Ley Electoral Europea para introducir una excepción que permita a las eurodiputadas delegar su voto a otros europarlamentarios o europarlamentarias en las sesiones plenarias durante un período máximo de tres meses antes y seis meses después de dar a luz".

A su juicio, se trata de "una buena noticia para la conciliación y una victoria para las mujeres que deberíamos haber visto hace tiempo". "Es inimaginable que en pleno 2025 en el Parlamento Europeo, la única institución que representa directamente a ciudadanos y ciudadanas, no podamos delegar el voto cuando una mujer da a luz", ha opinado.

Según ha detallado, para que la modificación sea posible el Consejo -la institución donde están representados los Estados miembros- tendrá que dar su visto bueno a la reforma del Acta Electoral Europeo por unanimidad. Posteriormente y para su entrada en vigor, los Estados miembros tendrían que validar los cambios, según sus respectivas normas constitucionales.