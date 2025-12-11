PNV aprueba el sábado sus estatutos con previsión de incluir consultas no vinculantes y recortar los procesos internos

Archivo - El nuevo presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, durante la IX Asamblea General del PNV, en el frontón Atano III, a 30 de marzo de 2025, en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV aprobará sus nuevos estatutos en la Asamblea General que celebrará este próximo sábado en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz con la previsión de que incluyan la realización de consultas no vinculantes a su militancia sobre determinadas cuestiones y reducir a 30 días los plazos de los procesos internos para la elección de sus dirigentes.

Se trata de cuestiones que reflejó el EBB del PNV el pasado mes de octubre en su borrador de propuesta de reforma de los Estatutos Nacionales que remitió a sus organizaciones municipales y que ha sido sometida a debate y aportaciones por su afiliación.

La ejecutiva jeltzale asumió este mandato surgido de la primera sesión de la IX Asamblea General celebrada en marzo en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián, y elaboró el borrador partiendo de la ponencia 'Una organización democrática', que proponía fortalecer y activar a la militancia, reformulando el funcionamiento interno de la organización.

Uno de los principales objetivos de la actualización estatutaria es mejorar la comunicación y los cauces de participación de la afiliación con el partido, adecuándolo a la realidad actual e introduciendo la digitalización.

Para ello, el PNV plantea la celebración, a propuesta de la Asamblea Nacional, de consultas no vinculantes para conocer la opinión de la afiliación sobre determinadas cuestiones. También prevé que se cree la figura de "Alderdizaleak" (simpatizantes), con los que se establecerían distintos mecanismos de relación.

La reducción de los plazos de los procesos de elección interna es una de las cuestiones principales que se pretende aprobar, de forma que no se prolonguen más de 30 días. En la actualidad se trata procesos muy largos y, de hecho, el último celebrado se alargó durante seis meses, al concatenar la elección de las ejecutivas territoriales y la nacional.

ENCUENTRO DEL SÁBADO

El encuentro del sábado de los jeltzales cerrará la IX Asamblea General que arrancó a finales de marzo con la elección del nuevo EBB, presidido por Aitor Esteban, y la aprobación de las nuevas ponencias del partido.

La continuación de la IX Asamblea General en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz tendrá una primera parte, que se celebrará a puerta cerrada, en la que se aprobarán los nuevos estatutos y, posteriormente, a las 11.30 horas, se desarrollará el acto político con la intervención del líder del PNV, Aitor Esteban.