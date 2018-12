PNV apuesta por activar su mecanismo de elección de candidaturas ante la convicción de un adelanto de las generales

Publicado 01/12/2018 10:44:55 CET

Mediavilla dice que "cobra fuerza" la opción comicios en marzo y parece descartarse un "superdomingo de mayo"

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, apuesta por activar dentro de su partido el mecanismo de designación de candidaturas ante la convicción de que habrá un adelanto de las elecciones generales. A su juicio, "cobra fuerza" la opción de comicios en marzo y parece descartarse un "superdomingo de mayo".

En una entrada en su blog, recogida por Europa Press, Mediavilla asegura que "nadie duda ya de que habrá adelanto electoral en España", y la cuestión radica en saber "cuándo hará Sánchez uso del botón 'nuclear' para dar por finalizada la legislatura". "Pasando mañana y, a tenor de los resultados que se obtengan en los comicios andaluces, estaremos más próximos en desvelar la incógnita de la ecuación", añade.

En este sentido, considera que las elecciones andaluzas han "convertido el sur español en un banco de pruebas" de lo que puede ocurrir en unas generales. "En Andalucía, además de saber quién ostentará mayor confianza del electorado de aquel pueblo, estos comicios van a dejar una segunda lectura: hasta dónde llegará la representación de Vox y cómo de fraccionada queda la derecha conservadora", indica.

El dirigente jeltzale apunta que "hay quien opina que los ultras de Abascal restarán a populares y ciudadanos por igual", y parece que Susana Díaz "puede perder espacio en un mapa terriblemente cuarteado y dividido", lo que supone "un nuevo dibujo político de difícil gobernabilidad en el que no se descarta nada, ni tan siquiera la baza de una repetición electoral a modo plebiscito".

SÁNCHEZ, "SU TIEMPO SE ACABA"

Koldo Mediavilla se muestra convencido de que "Pedro Sánchez sabe que su tiempo se acaba". "Su equipo, que en un primer momento le rentó popularidad, le hace perder credibilidad a borbotones", ha manifestado, en alusión al caso del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que ha sido sancionado por la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) a una multa de 30.000 euros por el uso de información privilegiada en la venta de las acciones de Abengoa.

"Lo último de Borrell no tiene un pase y, si no fuera por lo transitorio del momento, el canciller de exteriores estaría ya en su casa.

La alternativa del 'superdomingo de mayo', que tanto gusta al aparatero Ábalos, parece descartarse, no porque moleste a las baronías socialistas, porque Sánchez se ríe de ellas", destaca.

En su opinión, el presidente del Gobierno del PSOE "se cree crecido y piensa que sus notables estarían cautivados con la coincidencia electoral debido a su 'tirón personal'". "El inquilino de la Moncloa, como otros anteriores, está encantado de haberse conocido. Pero lo del 'superdomingo' tiene muchos inconvenientes. El primero y fundamental, que poner cinco urnas en los colegios para votar con otras tantas papeletas diferentes, podría ser un caos organizativo", explica.

Además, subraya que es "una apuesta política demasiado arriesgada, como jugar a la ruleta el todo o la nada". "Por eso cobra fuerza la opción de que las elecciones generales se adelanten a marzo. De ser así, Sánchez tendría programa --el que no ha podido llevar a cabo por falta de apoyos en estos meses--, mientras que el resto, en crisis de reposicionamiento tras le embate andaluz, estarían más ocupados en hallar su propio espacio que en otra cosa, a codazos si fuera menester, y diciendo barbaridades", afirma.

Koldo Mediavilla apunta que "no hay duda" de que "huele a anticipo electoral y, en esa convicción, partidos como el PNV, acostumbrados a la 'política sólida', deberán estar muy atentos a los próximos movimientos". "De momento, los jeltzales deberán activar su mecanismo de elección de candidaturas. Su procedimiento asambleario exige tiempo, y éste parece haberse acabado de repente", concluye.