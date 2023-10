PNV apuesta por la amnistía a los condenados por el procés dentro de un "proceso político con legitimidad democrática"

Ortuzar asegura que el PNV y Junts pueden "jugar un papel de moderación de la política española" para que no vuelva a "caer en los extremos"



BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha apostado este jueves por la amnistía a los condenados por el procés dentro de un "proceso político con legitimidad democrática". Además, ha defendido que los jeltzales y Junts pueden "jugar un papel de moderación de la política española" para que no vuelva a "caer en los extremos" de la pasada legislatura.

En una entrevista concedida al programa Espejo Público de Antena3, recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que le parece bien que el Gobierno del Estado apruebe una amnistía y ha emplazado a hacer un análisis más profundo de lo que ocurrió con el procés.

"A lo mejor es que alguien, en la respuesta que dio al proceso político catalán, en lugar de utilizar la política, utilizó excesivamente la vía judicial y judicializó la política. Y cuando la política se judicializa, malo; lo mismo que cuando la justicia se politiza", ha añadido.

En su opinión, ambas cosas se produjo en aquellos "años duros que hubo en Cataluña". "Hay sentencias a las que se les ha sacado los colores desde instancias judiciales europeas y me temo que va a pasar más veces", ha avisado.

Por ello, ha abogado por realizar "un proceso político con legitimidad democrática, con transparencia, diciendo lo que hay, que nos retrotraiga al momento inicial".

Ante el hecho de que Pedro Sánchez en su momento apoyara la aplicación del 155, ha recordado que el PNV discutió con él ese tema porque creían que "era un error". "El 155 no se debía de haber puesto en vigor. Tenía que haber habido un diálogo entre instituciones porque, en el fondo, había dos instituciones implicadas con legitimidades igual de democráticas: la legitimidad que tenía la Generalitat y sus rectores, y el Parlament de Cataluña, que tienen tanta legitimidad democrática como la del Congreso de los Diputados y la del Gobierno del Estado Español", ha asegurado.

Andoni Ortuzar ha lamentado que se mandara a Cataluña "a los 'piolines'", en lugar de "haber negociado". "Yo fui testigo de las negociaciones que tuvo Artur Mas en la Moncloa reclamando aquel pacto fiscal y se le dijo que no. Luego llegó el Estatut, que no lo trajo Artur Mas, lo trajo el tripartito catalán, y Zapatero había dicho que lo iba a respetar, saliera lo que saliera del Parlamento. No lo respetaron, lo cepillaron", ha indicado.

PUIGDEMONT

Preguntado por si cree que es posible que el expresident Carles Puigdemont renuncie a la unilateralidad, Ortuzar ha replicado que no cree que ni tan siquiera se le pueda exigir. "Otra cosa es que si su fuerza política (Junts) encuentra un marco de negociación democrática donde él pueda expresar y defender sus ideas, y encuentre en el otro algo que le parezca atractivo, él pueda decir tácticamente: 'yo dejo esto'", ha manifestado.

En este sentido, ha resaltado que el PNV "sigue siendo un partido que cree en la nación vasca. "Y, si pudiéramos tener un Estado vasco, iríamos a por él. Nosotros no renunciamos a ese objetivo, pero entendemos cuál es la posición de la sociedad vasca, cuáles son las mayorías, las minorías, cuál es la pluralidad, y creemos que esto tiene que ir gradualmente", ha explicado.

El líder jeltzale, que se reunió en Waterloo con Puigdemont el pasado 15 de septiembre, ha considerado que entre el PNV y Junts pueden "jugar un papel, aunque parezca mentira y pueda escandalizar a algunos, de moderación de la política española en algunos ámbitos, para que no caiga en los extremos en los que cayó la legislatura pasada".