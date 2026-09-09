El PNV asegura que el acuerdo sobre el nuevo estatus político será "a tres" con PSE-EE y EH Bildu "o no será"

El lehendakari se ha reunido con el portavoz parlamentario de EAJ/PNV, Joseba Díez Antxustegi - IREKIA

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que el acuerdo sobre el nuevo estatus político de Euskadi será "a tres" bandas, junto con PSE-EE y EH Bildu, "o no será", con el objetivo de lograr un pacto "amplio" y que "represente a la pluralidad del país".

Díez Antxustegi ha valorado, este miércoles en rueda de prensa, la reunión que ha mantenido con el lehendakari, Imanol Pradales, y que cierra la ronda de contactos que el presidente vasco ha llevado a cabo a cabo con los distintos grupos parlamentarios.

El portavoz 'jeltzale' ha sido tajante al asegurar que el pacto respecto al nuevo estatus de Euskadi será "a tres o no será" y ha emplazado a PSE-EE y EH Bildu a cumplir con lo "acordado" para que las negociaciones sean "discretas" y que lo que se hable en la mesa de negociación "se quede en la mesa".

A su juicio, que los portavoces de esas formaciones políticas pongan condiciones en público o líneas rojas "no es bueno para el desarrollo de la propia negociación" y supondría una "absoluta deslealtad" con lo que se acordó en la mesa negociadora, por lo que ha pedido que "hagan un esfuerzo, sean leales" y que, sobre todo, "cumplan con ese requisito de la discreción que hemos acordado".

Respecto al trabajo parlamentario, ha dicho que tiene que ser la legislatura de la "desburocratización", ya que la burocracia es uno de los "mayores obstáculos" a la hora de hacer frente a los retos que tiene Euskadi en vivienda, economía y a la hora de generar confianza con la ciudadanía.

A este respecto, ha destacado la ya aprobada Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda que permite "simplificar los procedimientos" y "reducir la burocracia para poder construir más y ayudar a que las clases medias y las personas jóvenes puedan acceder a la vivienda". En este ámbito, ha recordado que el Partido Popular y EH Bildu votaron en contra de la misma y les ha pedido que, ahora que la ley se está trabajando en el Parlamento, "se sienten, negocien y aporten".

En ámbito económico, el PNV quiere "adaptar" la normativa vasca a la realidad europea, con el fin de ser "atractivos para que las empresas inviertan todavía más" y "creen más puestos de trabajo". En este sentido, ha señalado la proposición de ley presentada en el Parlamento a final del anterior curso, para "eliminar la burocracia" y "simplificar procedimientos" a las empresas.

Díez Antxustegi ha apremiado también a reducir la burocracia y agilizar los procedimientos para mejorar "la confianza" entre las instituciones y la ciudadanía, por lo que el Gobierno Vasco está trabajando en un proyecto de ley del sector público, con el objetivo de "acercar la administración a la ciudadanía".

"Les pedimos (a la oposición) que sean responsables y que, cuando llegue esa ley del sector público en Euskadi para reducir la burocracia y simplificar los procedimientos, tengan una actitud constructiva y de aportar, ya que es una cuestión muy importante y que la ciudadanía nos está demandando", ha reclamado.

ACTIVIDAD "MUY INTENSA"

El portavoz parlamentario del PNV ha augurado una actividad legislativa "muy intensa" durante este curso, en el que hasta trece proyectos de ley pueden llegar al Parlamento, como la Ley de Diáspora, la Ley de Universidad, la Ley de Participación Institucional y la Ley del Sector Público Vasco, entre otras.

Unas leyes que el Gobierno Vasco puede sacar adelante con su mayoría en la cámara, pero el PNV acude con voluntad de "ampliar los consensos", para "lanzar un mensaje de estabilidad a la sociedad" y "poner en valor que el clima que respetuoso se vea reflejado en las votaciones".

Un clima y talante de respeto que ha querido poner en valor frente a la situación "polarizada" y "caliente" que hay en Madrid, para resaltar que el lehendakari se tome un tiempo para "hablar con discreción, tranquilidad, sinceridad y honestidad" con los portavoces de los grupos parlamentarios, a quienes también ha agradecido su comportamiento.

"En este momento en el que en el Estado el clima es de polarización, enfrentamiento y confrontación, en Euskadi nos encontramos con un clima diferente, donde los partidos políticos podemos tener proyectos distintos, ideologías e ideas diferentes, podemos debatir, contrastar, incluso confrontar, pero no nos insultamos", ha valorado.

Un clima, que espera, se mantenga en Euskadi en un año electoral, con elecciones municipales y forales, para el que desea que ese clima preelectoral "no influya demasiado en la realidad" del Parlamento Vasco.

Díez Antxustegi ha subrayado el papel del lehendakari durante la ronda de contacto con los partidos parlamentarios, al señalar que está "consolidado, con fuerza" y "con ilusión para seguir abordando los retos que tenemos como país y para seguir liderando este país".

Por último, ha puesto en valor el gobierno de coalición con el PSE-EE que "dedica la mayor parte de su presupuesto a salud, educación, servicios públicos" y "a cuidar a las personas que más lo necesitan".

"Es un gobierno que está sentando las bases para preparar el futuro del país, para la universidad, la industria y para seguir atrayendo inversiones. Estamos convencidos de que el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE está dando sus frutos y es un acuerdo que está satisfaciendo a los dos partidos", ha estimado para finalizar.