PNV de Bizkaia propone a Ibone Bengoetxea como candidata a diputada general en sustitución de Elixabete Etxanobe

Ana Otadui vuelve a ser propuesta como presidenta de Juntas Generales de Bizkaia

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Políticas Lingüísticas del Gobierno Vasco,
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Políticas Lingüísticas del Gobierno Vasco, - Iñaki Berasaluce - Europa Press
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 8 octubre 2026 17:31
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BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bizkai Buru Batzar del PNV propondrá a las bases de la formación a la actual vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, como candidata a diputada general de Bizkaia en sustitución de Elixabete Etxanobe, y, de nuevo, a Ana Otadui como presidenta de las Juntas Generales del territorio.

Según ha informado el PNV de Bizkaia, el proceso interno de los candidatos a presidir las instituciones vizcaínas se desarrollará entre octubre y noviembre.

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