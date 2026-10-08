PNV de Bizkaia propone a Ibone Bengoetxea como candidata a diputada general en sustitución de Elixabete Etxanobe

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Políticas Lingüísticas del Gobierno Vasco, - Iñaki Berasaluce - Europa Press
BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Bizkai Buru Batzar del PNV propondrá a las bases de la formación a la actual vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, como candidata a diputada general de Bizkaia en sustitución de Elixabete Etxanobe, y, de nuevo, a Ana Otadui como presidenta de las Juntas Generales del territorio.
Según ha informado el PNV de Bizkaia, el proceso interno de los candidatos a presidir las instituciones vizcaínas se desarrollará entre octubre y noviembre.
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