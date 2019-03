PNV califica de "infame y ruin" la campaña "destructiva" de la oposición contra Darpón para "dañar al Gobierno"

Publicado 14/03/2019 14:05:52 CET

Agradece a Darpón su "generosidad" al dimitir para no "entorpecer" la labor del Ejecutivo, pese a que no es "responsable" de irregularidades

VITORIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha calificado de "infame y ruin" la campaña "destructiva" con el objetivo de "dañar al Gobierno" que ha realizado la oposición contra el consejero de Salud, Jon Darpón, y que le ha llevado a dimitir, pese a no ser el "responsable" de las supuestas irregularidades detectadas en las OPE de Osakidetza. Además, ha agradecido a Darpón su "enorme generosidad" al dimitir de forma "irrevocable" para no "entorpecer" la labor del Ejecutivo vasco, pese a que no es "responsable" de irregularidades.

En un comunicado, el grupo parlamentario jeltzale ha criticado la "campaña de acoso y derribo" con que la oposición "ha alimentado la mentira, el ruido y la sospecha" sobre un consejero, que ha desarrollado una gestión "transparente y diligente".

Tras hacerse pública la dimisión de Jon Darpón, el PNV ha querido expresar su "total apoyo y respaldo" al consejero saliente, al tiempo que le ha agradecido "el enorme trabajo" desarrollado desde el año 2012 al frente del Departamento de Salud.

Asimismo, sostiene que su gestión, desde el primer momento "en el que se conocieron las sospechas de irregularidades en la OPE de Osakidetza, ha sido rigurosa, transparente y ágil". Por ello, ratifica su apoyo al consejero y pone "en valor la enorme generosidad que ha demostrado al tomar una decisión con la que ha buscado no entorpecer la labor y el proyecto del Gobierno al que ha pertenecido y ha dedicado todos sus esfuerzos durante dos legislaturas".

"Le honra anteponer los intereses de este País, aun a sabiendas de que él no es el responsable de las posibles irregularidades que se hayan podido cometer en la última oferta pública de empleo", ha asegurado.

Para el grupo parlamentario jeltzale, "el camino trazado por la oposición va en la dirección contraria a lo que Osakidetza necesita para salvaguardar un sistema público, universal y de calidad". "En su batalla contra el consejero, los partidos de la oposición están menospreciando y ensuciando el prestigio de la sanidad vasca", ha subrayado.

Los parlamentarios del PNV se han mostrado "muy críticos con la forma de hacer oposición de aquellos grupos que sólo buscan satisfacer sus intereses a toda costa y a cualquier precio, aun a sabiendas de que la persona que se ha convertido en diana de sus dardos políticos y en objetivo de sus estrategias partidistas, no es responsable de nada".

"CAMPAÑA DESTRUCTIVA"

A su juicio, los grupos de la oposición "han hecho una campaña destructiva, llena de mentiras, manipulaciones y engaños, para dañar la imagen del Gobierno Vasco y, en particular", la de Darpón. "Han alimentado la sospecha sin pruebas y sólo con el afán de minar la credibilidad del Ejecutivo. Han difamado a una persona de manera gratuita y eso no tiene otro calificativo que el de infame", ha aseverado.

El PNV ha criticado esta "ruin estrategia", que, sin embargo, "no va a menguar ni a empañar la larga lista de logros que ha conseguido el consejero al frente del Departamento y al frente de todo el sistema de salud".

LOGROS DE JON DARPÓN

En este sentido, ha recordado que el responsable de Salud ha puesto en marcha infraestructuras sanitarias como los Hospitales de Urduliz y Eibar, el nuevo edificio de Biocruces o los centros de salud de Retuerto y Orozko.

También ha destacado el incremento del 9% en el presupuesto sanitario público por habitante en los últimos cinco años; la implementación de los programas de cribado poblacional del cáncer de cérvix, de mama y colorrectal, y la puesta en marcha del Plan Oncológico 2018-2023.

Asimismo, ha explicado que los indicadores de espera quirúrgica en Euskadi están "muy por debajo de la media estatal", con una espera media de 49 días, o una tasa de donación de órganos superior a la del Estado y a la de los países de la UE, "son solo algunos ejemplos de su excelente labor".

"Todas estas conquistas han contribuido a ofrecer a la sociedad vasca una atención asistencial de calidad, moderna y siempre con la ambición de mejorar. De hecho, Osakidetza es hoy el servicio público mejor valorado por los vascos: el 95% de los usuarios valoran positivamente la calidad asistencial que se presta y más del 60% la considera excelente", ha manifestado.

La formación jeltzale también ha subrayado que, "gracias a su trabajo y al de los profesionales, hoy la sanidad en Euskadi es un referente a nivel europeo y Osakidetza, un modelo a seguir para el resto de sistemas sanitarios, con unos muy buenos resultados en salud que nos sitúan, por ejemplo, a la cabeza mundial de la esperanza de vida".

"Jon Darpón ha trabajado por garantizar un servicio universal, público y de calidad. Ha desempeñado su cargo con rigurosidad y honradez, haciendo posible el acceso de todas las personas a la asistencia sanitaria. Todo lo que ha conseguido sólo puede hacerse con una dirección y unos equipos humanos profesionales, con experiencia y comprometidos con el futuro del sistema sanitario. Todo eso representan Jon Darpón y los trabajadores de los que se ha rodeado en estos siete años", ha insistido.

Por ello, desea a Darpón "la mejor de las suertes" en el desempeño "de sus nuevas responsabilidades". "A un consejero se le mide por su trabajo, por su dedicación y por los logros y hechos conseguidos, no creando mentiras ni orquestando una campaña en su contra. Estamos convencidos de que su aportación a la asistencia sanitaria siempre será valiosa, porque así lo ha demostrado. Los posos que deja su labor permitirán consolidar un sistema sanitario de referencia", ha concluido.