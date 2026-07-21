PNV celebrará su 131 aniversario el día 27 con un acto político junto a la estatua de Sabino Arana en Bilbao

PNV celebra el 130 años de su fundación en Jadines de Albia,en Bilbao - EAJ-PNV

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV celebrará su 131 aniversario el próximo día 27 en Bilbao, con una ofrenda floral y un acto político junto a la estatua de su fundador, Sabino Arana, en los Jardines de Albia, frente a la sede de la formación jeltzale.

Una amplia representación del PNV, integrada por los miembros del EBB y representantes institucionales, entre ellos el Lehendakari, Imanol Pradales, asistirá al acto conmemorativo, acompañada de afiliados del partido.

El acto comenzará a las 18.00 horas junto a la estatua en homenaje a Sabino Arana, que fundó el PNV el 31 de julio de 1895. Tras un aurresku de honor y una ofrenda de flores, el presidente del EBB, Aitor Esteban, dirigirá unas palabras a dirigentes y militantes de la formación jeltzale, que conmemoran sus 131 años de historia "dedicados a la construcción de Euskadi".