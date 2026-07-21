PNV celebrará su 131 aniversario el día 27 con un acto político junto a la estatua de Sabino Arana en Bilbao

PNV celebra el 130 años de su fundación en Jadines de Albia,en Bilbao
PNV celebra el 130 años de su fundación en Jadines de Albia,en Bilbao - EAJ-PNV
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 21 julio 2026 14:53
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BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV celebrará su 131 aniversario el próximo día 27 en Bilbao, con una ofrenda floral y un acto político junto a la estatua de su fundador, Sabino Arana, en los Jardines de Albia, frente a la sede de la formación jeltzale.

Una amplia representación del PNV, integrada por los miembros del EBB y representantes institucionales, entre ellos el Lehendakari, Imanol Pradales, asistirá al acto conmemorativo, acompañada de afiliados del partido.

El acto comenzará a las 18.00 horas junto a la estatua en homenaje a Sabino Arana, que fundó el PNV el 31 de julio de 1895. Tras un aurresku de honor y una ofrenda de flores, el presidente del EBB, Aitor Esteban, dirigirá unas palabras a dirigentes y militantes de la formación jeltzale, que conmemoran sus 131 años de historia "dedicados a la construcción de Euskadi".

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