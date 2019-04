PNV celebrará el domingo el Aberri Eguna con el lema 'Patria' y un llamamiento a avanzar hacia "una libertad plena"

Publicado 18/04/2019 13:09:56 CET

Esteban advierte de "la ola centralizadora" del "nacionalismo patriotero" de PP, Cs y Vox, que suponen "un claro peligro" para el autogobierno

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV celebrará el próximo domingo, 21 de abril, el Aberri Eguna con el lema 'Aberri (Patria)', en el que realizará un llamamiento a avanzar hacia "una libertad plena" para Euskadi. Cuando falta algo más de una semana para las elecciones generales, el cabeza de lista jeltzale al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, ha advertido de "la ola centralizadora" del "nacionalismo patriotero" de PP, Cs y Vox, que suponen "un claro peligro" para el autogobierno vasco y que puede llevar a la "desaparición" del Concierto Económico.

Por ello, durante la presentación del acto del Aberri Eguna y del manifiesto del PNV, Esteban ha emplazado a apoyar el próximo 28 de abril a su partido a aquellos que quieren que "este país mantenga y aumente su autogobierno". "Si nos sentimos pueblo, nación diferente, el voto al PNV es muy importante", ha asegurado.

El portavoz del Grupo Vasco, junto a la secretaria del EBB, Mireia Zarate, han presentado el cartel del Aberri Eguna, en la Plaza Nueva de Bilbao, escenario del acto político que celebrarán los jeltzales el próximo día 21.

En el cartel se incluye el lema 'Aberria (Patria)' en el centro de un mapa a de Euskadi, construido con palabras como 'cultura, solidaridad, tolerancia, diálogo, construcción social, desarrollo económico, nación, país, pueblo, compromiso, patrimonio, etc, que, para Aitor Esteban, definen al País Vasco y que pueden estar "en riesgo".

"Éste es un Aberri Eguna, pero no es un Aberri Eguna más. El día de la patria es importante para todos los vascos y para el PNV, desde luego, sin duda. Hemos vivido muchas circunstancias diferentes en las que hemos tenido que vivir este día: el exilio, en la posición, legalizados, en la transición, negociando cosas ya con las instituciones vascas recuperadas, etc. Ha habido muchos momentos diferentes, unos mejores y otros peores, pero siempre es especial", ha asegurado durante su intervención.

En todo caso, ha afirmado que "se anuncia una ola centralizadora de manera descarada como parte del programa político de unos cuantos partidos". "Hay un caldo de cultivo en este sentido y, por eso, este Aberri Eguna es especial, y tiene que ser un llamamiento a todos aquellos que creemos que este pueblo, a través de su voluntad, debe ir decidiendo poco a poco su futuro, para que esté alerta", ha apuntado.

A su juicio, éstos tienen que "dar un paso" en las elecciones del 28 de abril para "reafirmarse" en el deseo de continuar "en la línea establecida y en esa decisión propia del pueblo vasco".

"La forma de entender un país o una nación es diferente por parte de unos y de otros, y hay una serie de partidos políticos que tienen en su boca siempre el patriotismo, la palabra España como país, y la utilizan de una manera agresiva, en el sentido de entender su legítimo sentimiento de orgullo, como algo que tiene que imponerse a los demás, que tiene que excluir a todos los demás, como si fuera inaceptable que otras personas sintieran o pensaran de manera diferente", ha afirmado.

Aitor Esteban ha asegurado que "la forma en que PNV entiende su nación y su país no es ésa". "Nosotros nos consideramos vascos únicamente, creemos que somos una nación que está dividida por una frontera política en dos Estados y en siete herrialdes (territorios)", ha subrayado.

No obstante, ha asegurado que los jeltzales creen que, al igual que su "sentido de pertenencia y sentido nacional debe ser respetado", también entiende y tiene como "prioridad respetar el sentido de pertenencia de los demás, sean éstos quienes sientan exclusivamente españoles o también vascos que se sienten también españoles". "Creo que el verdadero patriotismo y el verdadero sentido nacional tiene que comenzar siempre con un respeto a lo que sienta cada persona", ha apuntado.

A su juicio, eso es lo que diferencia el nacionalismo del PNV "del nacionalismo patriotero de algunos". "Aquí hay un número muy importante de gente en ese país, en Euskadi, que es mayoritario, que piensa que el pueblo vasco es una nación y que tiene derecho a ir decidiendo su futuro. Nosotros creemos que la solución tiene que venir de un diálogo. Hay que hablar porque las soluciones políticas, sobre todo si van a ser fructíferas y estables, tienen que partir de un diálogo entre diferentes", ha aseverado.

CONJUGAR LEGALIDAD Y DEMOCRACIA

Esteban ha afirmado que su partido "reconoce el principio de legalidad", pero también defiende "el principio democrático" porque "uno sin el otro no están completos". "No se puede hablar solo en términos de legalidad, si no va conjugada con el principio democrático, con cuáles son los anhelos de una sociedad que se está moviendo", ha subrayado.

Por ello, ha emplazado a conjugar estos principios, "entre todos a través del acuerdo". "A eso nos vamos a dedicar. Es la forma en que entendemos que pueden venir las soluciones, pero insisto en que estamos en un momento delicado, con anuncios en contra del autogobierno", ha apuntado.

Para el candidato jeltzale, existe "un claro peligro de retroceso" y, aunque "muchos puedan pensar" que no pueden "quitar el autogobierno" o hacer "desaparecer el Concierto, ni quitar las competencias", ha recordado que algunos partidos "lo han dicho claramente, y podrían hacerlo".

"¿Sería democrático?, en mi opinión no, pero podrían hacerlo. ¿Hay ese riesgo?. Siempre existe, pero ahora incluso anunciado públicamente por algunos portavoces parlamentarios. Por eso, le decimos a la ciudadanía vasca que el 28A es un voto importante. Si queremos seguir haciendo país, si queremos que este país mantenga o aumente su autogobierno, que la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía vasca vayan a más día a día, si nos sentimos país, pueblo, nación diferente, el voto al PNV es muy importante", ha asegurado.

"HACIA LA LIBERTAD"

Por su parte, la secretaria del EBB del PNV, Mireia Zarate, ha realizado un llamamiento a los vascos a votar para "seguir avanzando en el camino de Euskadi a su plena libertad". En este sentido, ha recordado que todas las ediciones del Aberri Eguna celebradas hasta ahora "han reivindicado el derecho de este pequeño país a ser libre de su propio destino, que Euskadi es la patria de los vascos".

La dirigente jeltzale ha aludido al hecho de que las elecciones generales vengan "envueltas en un clima de tensión que amenaza con una involución democrática y un riesgo cierto de recentralización en el Estado".

Mientras, ha recordado que el 26 de mayo las urnas "reformularán el mapa político" de los gobiernos locales y de las Juntas Generales, y en cuanto a Navarra, ha avisado de que "está en juego consolidar el trabajo emprendido por derribar los muros de la intolerancia levantados durante años por el integrismo sectario".

Por ello, ha destacado "la necesidad de generar la fuerza democrática mayoritaria y suficiente para seguir impulsando el proyecto de país", y ha instado a "redoblar el liderazgo de Euskadi, para seguir avanzando, paso a paso, en el camino de este país hacia su libertad plena".

Zarate ha recordado que hace 125 años, de la mano de los hermanos Arana-Goiri (Sabino y Luis), ondeó por primera vez la ikurriña "como enseña de una patria por construir, y desde entonces no ha pasado un solo año en el que esa bandera no haya estado presente en los cinco continentes de la tierra, como señal inequívoca" de que la "voluntad firme" de los vascos de "alcanzar su libertad nacional".

El acto político de Aberri Eguna del PNV se celebrará en la Plaza Nueva de Bilbao, y en él intervendrán el lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y Aitor Esteban, sobre un escenario de 180 metros cuadrados, que acogerá a 80 personas cargos políticos e institucionales de la formación.