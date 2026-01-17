PNV cree que el Estatuto de Gernika es "una deuda que el Gobierno español tiene y que ya es hora de saldar"

Maitane Ipiñazar - EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Maitane Ipiñazar, ha emplazado al Gobierno español a que "cambie esa manera de trabajar, de negociar" respecto a las transferencias pendientes de traspaso porque considera que "no es la adecuada" y cree que "de una manera más ordenada y más sosegada los resultados pueden ser mucho mejores".

Ipiñazar ha comparecido ante los medios este sábado en Bilbao el día después de que la Comisión Mixta firmase el traspaso de cinco competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979 aún gestionadas por el Estado, entre las que se encuentran las prestaciones de desempleo y las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social.

La secretaria del EBB ha celebrado poder "finiquitar" el traspaso e insiste en el cumplimiento "íntegro" del Estatuto de Gernika, "una deuda que el Gobierno español tiene con nosotros y que ya es hora de saldar, principalmente porque la ciudadanía vasca se lo merece".

"Como el trabajo no ha finalizado y todavía tenemos mucho camino por hacer, nos gustaría emplazar al Gobierno español a que cambie esa manera de trabajar, esa manera de negociar", ha dicho respecto de las 15 transferencias pendientes, "que no es la adecuada y no la compartimos".

Según Ipiñazar, "de una manera más ordenada y más sosegada los resultados pueden ser mucho mejores", de modo que ha emplazado al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez "a trabajar a partir de ahora de otra manera", a la par que ha insistido en el "compromiso intacto" de su partido para con el cumplimiento del Estatuto, "pilar fundamental de Euskadi".

"Vamos a seguir trabajando con seriedad, con rigor, para los intereses de la ciudadanía vasca, para la consecución y el cumplimiento íntegro de ese Estatuto de Gernika, creemos que ya por fin es el momento de culminarlo", ha insistido.