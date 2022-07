PNV cree "una vergüenza" el veto a una ertzaina en fiestas de Mutriku y que son tics del pasado fomentados por la IA

Esteban afirma que "va a costar mucho hacer desaparecer" este tipo de episodios



BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree "una vergüenza, inaceptable e impresentable" el veto a una ertzaina en actos juveniles de las fiestas de Mutriku por parte de una comparsa y ha afirmado que "son tics del pasado" que han sido históricamente fomentados por la izquierda abertzale. Además, se ha mostrado convencido de que "va a costar mucho hacer desaparecer" este tipo de episodios.

Esteban ha asegurado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, que le parece "impresentable y una vergüenza" que una vecina sea vetada por una comparsa en ciertos actos festivos por ser ertzaina.

"Es que siguen quedado tics en este país, que fueron fomentados por la izquierda abertzale, dando como normales y habituales los mecanismos de presión social, de acoso, que son absolutamente inaceptables en una democracia y en cualquier sociedad", ha asegurado.

A su juicio, "esto no puede ser" y ha denunciado que "hay determinadas inercias que continúan". "Lo vemos también en algún reflejo político que está apareciendo de vez en cuando por ahí", ha indicado.

Aitor Esteban ha insistido en que "uno de los problemas gordos que ha dejado en esta sociedad la violencia, no solo la directa de ETA, sino la de acoso social y marginalización de sectores por parte de la izquierda abertzale, es ese pasar por encima de otros y de derechos, y eso queda como algo normalizado para una parte importante de generaciones jóvenes".

"Y hacerlo desaparecer va a costar mucho, muchísimo. Pero esto no pasa por casualidad, pasa porque algunos han defendido estos métodos en su momento. Desde luego, es inaceptable, lo ha sido siempre, y ahora todavía queda más a las claras, más expuesto, que lo es", ha manifestado.

"LO CORRECTO"

También se ha referido al rechazo a este veto a la agente de la Ertzaintza mostrado por el Ayuntamiento, con alcalde de EH Bildu, para considerar que "es lo correcto, lo que se tiene que hacer".

"Por parte de los responsables institucionales todo es impecable, pero luego tienes que trascender y dar el mensaje a una sociedad a la que le has estado diciendo lo contrario durante mucho tiempo. Yo no sé los nombres y apellidos y la gente que ha generado la marginación de esta persona, pero no me equivocaré mucho si estoy pensando que pertenecen a determinados ámbitos ideológicos", ha subrayado.

Para el diputado jeltzale, este tipo de mensajes institucionales están "muy bien", pero lo que tienen que hacer es "trascenderlo a su gente".