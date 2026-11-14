PNV critica el "abandono del Estado a Euskadi" en materia ferroviaria y exige "más autogobierno ferroviario"

Maribel Vaquero en Tolosa. - PNV

SAN SEBASTIÁN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha criticado el "abandono del Estado a Euskadi" en materia ferroviaria y ha exigido "más autogobierno ferroviario, más alla de las competencias recientemente transferidas".

En un acto electoral en Tolosa (Gipuzkoa), Vaquero ha lamentado que "cambian los gobiernos en Madrid, cambian los ministros, pero Euskadi sigue esperando", porque "da igual quien gobierne Madrid, los compromisos con las infraestructuras ferroviarias de Euskadi se eternizan y las inversiones nunca llegan con la determinación necesaria".

Frente a ello ha defendido que el PNV está "todos los días reivindicando que se cumpla con lo prometido", ante "décadas de una política centralista que ha relegado las necesidades de Euskadi". A su juicio, "se ha priorizado una red radial de alta velocidad diseñada de Madrid y para Madrid mientras el Corredor Atlántico, que es eje estratégico, sigue sin desarrollarse".

La candidata jeltzale ha subrayado que "Euskadi necesita conexiones ferroviarias competitivas con Europa", porque es "la puerta norte de la península con Europa". "Nuestra industria, nuestros puertos, nuestra economía necesitan conexiones ferroviarias competitivas", ha incidido, para destacar, a continuación, que "Europa apuesta por corredores transeuropeos y Madrid sigue, sigue arrastrando una visión centralista de las infraestructuras".

Vaquero ha señalado que en lo que respecta a la 'Y' vasca, "Euskadi ha cumplido y ha demostrado que sabe hacer las cosas y que cuando puede decidir y ejecutar las cosas avanzan". Así, ha recordado que "los tramos guipuzcoanos de alta velocidad llevan años terminados", pero "seguimos esperando al Estado, que Adif haga lo mismo en los tramos que gestiona".

La candidata jeltzale ha explicado que la línea de Cercanías Irun-Brinkola es "un ejemplo del abandono del Estado", con "años soportando estaciones envejecidas, promesas de accesibilidad y falta de mantenimiento". A ello ha añadido "las interminables obras del tercer hilo que han convertido al servicio en una sucesión de retrasos, de cancelaciones y de cambios constantes". "Lo que debería ser la columna vertebral de la movilidad de Gipuzkoa se ha convertido en un ejemplo de cómo no gestionar un servicio público", ha opinado.

"La ciudadanía de Gipuzkoa y la de Euskadi no pide privilegios, pide trabajo, que los trenes lleguen a su hora, frecuencias suficientes, estaciones accesibles y un servicio digno del siglo XXI", ha reclamado. En este contexto, ha exigido "más autogobierno ferroviario y menos dependencia con Madrid", porque "la experiencia demuestra que Euskadi gestiona mejor aquello sobre lo que tiene capacidad de decisión".

"Cuando Euskadi gestiona, Euskadi funciona", ha aseverado. Por ello, ha indicado que el PNV quiere "recuperar la puntualidad y las frecuencias" en Cercanías de Gipuzkoa y ofrecer a las personas usuarias de sus servicios "los estándares de Euskotren". "No queremos seguir dependiendo de decisiones que se toman a cientos kilómetros de aquí, por quienes desconocen nuestras necesidades y no sufren las consecuencias de sus retrasos", ha afirmado.

Por el contrario, ha incidido que la formación jeltzale quiere "seguir avanzando en el autogobierno ferroviario, más allá de las competencias recientemente transferidas". "Necesitamos inversiones, calendarios y decisiones, no más anuncios que se repiten legislatura tras legislatura, gobierne quien gobierne", ha manifestado.

"CUMPLIR CON EUSKADI"

Vaquero ha reclamado a quien ocupe la Moncloa tras estas elecciones "que cumpla con Euskadi". "Vamos a seguir reclamando cada inversión, cada competencia y cada compromiso pendiente con Euskadi", ha advertido.

Finalmente, ha asegurado que "cuando Euskadi gestiona, Euskadi funciona" y eso es lo que exige el PNV que ofrece "una póliza, no sólo para hacer frente al bloque PP-Vox, sino también para reclamar más autogobierno, para defender Euskadi y también el autogobierno ferroviario".