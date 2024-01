PNV critica que PSOE y PP acuerden cambiar la Constitución "en un puntito" y no sobre canalizar "voluntades nacionales"

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado este lunes lo "rápidamente" que PSOE y PP se han puesto de acuerdo para modificar la Constitución "en un puntito", y que no lo hagan en "cuestiones de fondo" como la monarquía o "cómo canalizar las voluntades nacionales".

Esteban se ha referido de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, a la reforma del texto del artículo 49 de la Constitución, para que se elimine el término 'disminuido' y se sustitya por 'personas con discapacidad', que será refrendada en el pleno de esta martes por el Senado.

"Cuando ellos quieren, se pueden hacer cosas, pero no están dispuestos a hacer modificaciones en otras cuestiones que están en el debate diario, que son profundas y que pueden dar pie a solucionar algunos problemas. Se ponen de acuerdo rápidamente en un puntito, pero no quieren saber nada de cuestiones de fondo", ha reiterado.

El portavoz del PNV en el Congreso ha señalado que "a diario" se ven las discrepancias y problemas que tienen PSOE y PP "en otro temas profundos", pero que "parece que esos no los quieren debatir, como la monarquía, si hay una o más naciones, cómo canalizar las voluntades nacionales, o por qué tiene que ser el Ejercito el guardián y garante de la Constitución". "Esas cosas no se pueden debatir, para eso no hay ocasión", ha añadido.