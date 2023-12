PNV critica que el Rey obvie las "discrepancias constitucionales" y centre su discurso para PP, PSOE e incluso Vox

Dice que la Constitución "no ha mostrado ni flexibilidad ni saber dar los instrumentos necesarios" para resolver de manera política el procés



BILBAO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado que en su discurso de Nochebuena el Rey Felipe VI haya obviado las "discrepancias constitucionales" y haya centrado su discurso para PP, PSOE e incluso Vox. "Es como si las discrepancias constitucionales, que donde las hay, sobre todo, es precisamente en Euskadi y en Cataluña, los movimientos políticos, las razones que pudiera haber para esas discrepancias constitucionales, sobre eso no hay nada que decir, cuando se va a hablar durante todo el discurso de la Constitución", ha destacado.

En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban ha subrayado el "quiebro sorprendente" al principio del discurso del Monarca, porque ha empezado a hablar "de los problemas que preocupan a la ciudadanía", pero ha querido hablar de la Constitución y de la unidad de España, "España como única nación". "Es un discurso que no se hace pensando en los nacionalistas vascos o los nacionalistas catalanes, incluso los gallegos. Desde luego, es un discurso que va más centrado a PP, PSOE, Vox, incluso", ha manifestado.

Tras recordar que en Euskadi la Constitución no logró, como en el resto del Estado, una masiva aprobación, dado que en esta comunidad autónoma únicamente votó favorablemente el 30% del censo, ha apuntado que "cuando se dice 'un lugar mutuo de aceptación, encuentro, aprobado por todos y que aprobamos además una visión compartida de España', yo creo que en Euskadi no". "En Euskadi se vino a decir que había fallas y que había determinadas cosas que había que corregir, si es que entrábamos en ese consenso", ha precisado.

Asimismo, se ha referido a las alusiones del discurso sobre "España, proyecto común y compartido, con la Constitución de nuevo, a través de la Constitución, unidad del País, etcétera, etcétera". "Yo ante eso quisiera decir que la unidad, sobre todo en un país democrático, se basa en la voluntariedad, y cada vez que esta voluntariedad se ha querido poner a prueba, o se ha querido preguntar cuál es la voluntad real de la gente, pues desde luego no se ha facilitado que esto fuera así", ha reprochado.

En cuanto a las palabras del Rey de que la Constitución "ha asegurado nuestra convivencia, nos ha permitido superar diversas y graves crisis en los últimos años", el diputado nacionalista ha afirmado desconocer a qué grave crisis se referiría, "pero si hay una que tiene que solucionar es una interna y, desde luego, en el procés catalán y en todas las circunstancias que han rodeado a la situación en Cataluña, la Constitución no ha mostrado ni flexibilidad ni saber dar los instrumentos necesarios para resolverlo de manera política".

Por ello, ha aventurado que el Rey no estaba pensando "precisamente en Cataluña". "Insisto, la unidad se basa en la voluntariedad y aquí parece que muchas veces la Constitución por parte de los grandes grupos políticos se interpreta más como una llave de cierre y de impedir algunas cosas, que como facilitadora, porque en realidad parte del texto es bastante flexible, como facilitadora para poder llegar a consensos", ha manifestado.

En este punto, ha insistido en que el Rey "sigue hablando de una única nación" y no hace un "guiño" a quienes ponen en cuestión muchas veces la Constitución. "Bueno, pues nosotros tenemos que decir que aquí hay una nación que es la vasca, diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Que no hay una única nación en el estado español", ha destacado.

Por otro lado, ha señalado que hay una parte del mensaje de Felipe VI que está "en neblina" y se ha preguntado "¿qué se quiere decir cuando se afirma que las instituciones deben cumplir con sus deberes?, ¿Quién está incumpliendo?".

También cuando el Rey dice que "no deben impedir unas instituciones el respeto o no deben perder el respeto a las competencias de otras, no deben impedir el desarrollo de la labor institucional de otras", le ha hecho a Esteban cuestionarse "¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿a que no hay manera de elegir el Consejo General del Poder Judicial por el empecinamiento de un determinado partido político?, ¿a que el Parlamento no se debería ni plantear convocar en su caso a jueces?, ¿a que los jueces están entrando en sus manifestaciones en política e intentan decidir en lo que correspondiera más bien a los acuerdos ámbito parlamentario?, ¿se está refiriendo al lawfaire? o ¿se está refiriendo a que el Parlamento estaba a punto de aprobar una amnistía y no debería hacerlo?".

Por todo ello, Aitor Esteban ha indicado que a él le ha creado "más dudas" que dejarle claro cuáles son las opiniones del Monarca y cómo entiende él lo que pueda estar sucediendo y la Constitución, y "si cree él que está en riesgo, porque también esta defensa, más allá del 45 aniversario, parece como si estuviera algo en peligro, que yo sinceramente no lo veo".

Por último, ha recordado al monarca la estadística habitual que el PNV suele dar sobre su mensaje de Nochebuena: 1.469 palabras, dos en euskera.