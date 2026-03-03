PNV, "decepcionado" con el Gobierno central, le reclama "reconocer el papel del Estado" en la matanza del 3 de marzo

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante la ofrenda floral por el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976 - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "decepción" por el acuerdo alcanzado este martes por el Consejo de Ministros respecto a la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, y ha instado al Ejecutivo central a "reconocer el papel del Estado" en los hechos ocurridos en aquella jornada, en la que cinco personas murieron por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera.

Esteban, en declaraciones a los periodistas tras participar en una ofrenda floral a las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976, antes de conocerse públicamente el contenido de la declaración del Gobierno de Pedro Sánchez, ha expresado su solidaridad con todos los afectados por aquella intervención policial, que además de las cinco personas fallecidas, causó más de un centenar de heridos.

El líder jeltzale ha señalado que aquellos crímenes "dejaron una huella muy profunda en nuestro país", y ha reclamado una "reparación real" para las víctimas. A su vez, ha subrayado la necesidad de conocer toda la "verdad" sobre lo sucedido, algo que solo es posible mediante la "desclasificación" de los documentos relacionados con esta matanza, por la que hasta el momento ninguna persona ha sido condenada.

En concreto, ha pedido una modificación de la Ley de secretos oficiales y la apertura de "todos los documentos que corresponden a los años que ocurrieron estos hechos", tanto de 1976, como a los años anteriores y posteriores. "Ya es hora de que, libremente, los investigadores y cualquiera puedan acceder a esa documentación; no nos vale tampoco con una clasificación elegida de parte", ha advertido.

LA DESCLASIFICACIÓN, UN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

Aitor Esteban considera que, "si se quiere reparar verdaderamente a las víctimas, si se quiere rendirles un verdadero homenaje, lo que debe hacerse desde las instancias estatales es modificar la Ley de secretos oficiales y desclasificar todo lo relacionado con estos sucesos".

El presidente del EBB se ha mostrado "decepcionado" con el acuerdo del Consejo de Ministros en relación con esta matanza y ha criticado que el contenido de este acuerdo "no cumple con el paso que ya había dado el PSE-EE recientemente en el Parlamento Vasco".

Aitor Esteban se ha referido, de esta forma, a una enmienda acordada por el PNV y el PSE en el Parlamento Vasco, en la que ambas formaciones instaban al Gobierno central a "reconocer el papel del Estado" en la matanza de 1976 en la capital alavesa. Además, en esta enmienda, 'jeltzales' y socialistas piden que el Ejecutivo central condene la actuación "desproporcionada" del Gobierno de Arias Navarro, vigente en 1976, en relación a estos hechos.

"UN PASO MÁS ALLÁ"

"El Partido Socialista de Euskadi ha dado el paso de reconocer el papel del Estado en los hechos y en los asesinatos, y también de condenar la actuación del Gobierno en aquel momento; y sin embargo, esos términos no los vemos reflejados en el acuerdo que hoy aprobará el Consejo de Ministros", ha manifestado Esteban.

Por ese motivo, el líder del PNV considera que el Gobierno de España "todavía tiene que dar un paso más allá, en concreto, el que dio ya el otro día el PSE-EE en el Parlamento". "Le falta eso y le falta también seguir adelante con esa reforma de la Ley de Secretos y la desclasificación de los documentos", ha concluido.