PNV defiende un presupuesto europeo "ambicioso" para el periodo 2028-2034 y más garantías para regiones ultraperiféricas

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de EAJ-PNV, Oihane Agirregoitia, ha defendido este lunes para el periodo 2028-2034 un "presupuesto europeo fuerte, ambicioso y generoso" para las regiones europeas en general y las regiones ultraperiféricas en particular, "que garantice la cohesión y que reconozca el papel estratégico de regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias".

Agirregoitia ha hecho esta reivindicación durante una conferencia sobre el futuro de las regiones ultraperiféricas y el presupuesto europeo organizado por el Gobierno de Canarias.

La europarlamentaria jeltzale ha puesto el foco en cinco cuestiones. En primer lugar, en lograr que la UE establezca una "ficha financiera clara y suficientemente dotada" para las regiones, incluidos los territorios ultraperiféricos.

"No se trata solo de dinero. Se trata de vincularlo a programas operativos que se diseñen desde y por las regiones porque la modernización del presupuesto no puede convertirse en un saco oscuro donde las regiones no tengan voz ni voto", ha advertido.

En segundo lugar, la jeltzale ha defendido la agilización de pagos, simplificación de procedimientos y facilidades para la combinación de fondos, pero "sin saltarse a las regiones y protegiendo claramente a las regiones ultraperiféricas".

Además, también ha abogado por la inclusión de "garantías específicas" en relación al programa POSEI, la herramienta con la que cuentan estos territorios para solventar desequilibrios de producción agraria. "Necesitamos compromisos por escrito de que el POSEI va a seguir existiendo como piedra angular del apoyo a Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas", ha indicado la eurodiputada de EAJ-PNV, que concurrió con Coalición Canarias en las pasadas elecciones europeas de 2024.

En su intervención, también ha reclamado un "trato coherente y justo" en cuanto a la comercialización de productos pequeros de las RUP, de forma que "se reconozca la insularidad y lejanía para la pesca y acuicultura", y condiciones justas de mercado y lucha contra la competencia desleal.

"En definitiva, nuestra responsabilidad como eurodiputados y eurodiputadas es clara: defender un presupuesto ambicioso, que ponga el foco y los recursos donde están los desafíos, que garantice el compromiso de la UE con el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento que reconoce que las regiones ultraperiféricas requieren de programas específicos e independientes", ha manifestado.

El futuro presupuesto europeo debe reflejar, a juicio de Agirregoitia, la "Europa que queremos construir", pero la Comisión Europea ha arrancado los trabajos con "un punto de partida insuficiente", ha considerado.

"El planteamiento que nos hizo en sus inicios concentrando el dinero europeo en un sobre que agrupa en la misma ficha financiera cohesión, agricultura, desarrollo rural y pesca no es aceptable porque significaría que programas con identidad propia, y con el foco puesto en las regiones, se integraran en un marco más amplio y centralizado y esto no casa con la visión que tenemos del presupuesto: diluye nuestro papel y abre la puerta a la nacionalización de la política de cohesión", ha advertido.

Además, ha avisado de que "la flexibilización del presupuesto no puede llevar a desplazar el centro de gravedad de las regiones al nivel estatal y mucho menos que desaparezcan programas clave para la supervivencia de las regiones ultraperiféricas".

"Existe un riesgo real de que los llamados planes de asociaciones nacionales y regionales terminen siendo planes que negocian Madrid y Bruselas y donde las regiones pueden terminar siendo meras espectadoras, con limitada capacidad de incidir en prioridades y de decidir", ha alertado.

En ese sentido, ha criticado que "diluir la política de cohesión en una gran ficha financiera estatal y dejar que sean las capitales quienes diseñen y decidan prioridades alterará su razón de ser y nos dejará fuera del timón de mando".