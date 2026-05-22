El PNV denuncia la aparición de pintadas por la amnistia en cuatro batzokis de Uribe Kosta

Pintada en el batzoki de Sopela - PNV

BILBAO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Bizkai Buru Batzar del PNV ha denunciado la aparición este viernes de pintadas en los batzokis de Gorliz, Lemoiz, Plentzia y Sopela con mensajes en favor de la amnistía y en apoyo a la manifestación del 30 de mayo para denuciar el juicio contra 16 personas que organizaron un recibimiento al expreso de ETA Ibai Aginaga.

En las fachadas de las sedes de la formación jeltzale, se han pintado mensajes con la palabra 'amnistia', o las frases 'maiatzak 30 manifestazioa', y 'Berangokoak aske'.

Desde el BBB han expresado que "lejos de contribuir a la convivencia y la normalización de relaciones entre las vecinas y vecinos de diferentes sensibilidades políticas", estas acciones "no hacen más que cuestionar el avance de los valores democráticos y de respeto que merece nuestro país".