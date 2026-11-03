PNV despliega su cartel electoral con el lema 'Defendemos Euskadi' en la fachada de Sabin Etxea

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha desplegado en la fachada de la sede de Sabin Etxea de Bilbao su cartel electoral, de grandes dimensiones, para las elecciones generales del 29 de noviembre, con el lema de 'Defendemos Euskadi-Euskadi zaindu'. En la imagen, el presidente del EBB, Aitor Esteban, junto al Lehendakari, Imanol Pradales, acompañan a los tres candidatos jeltzales al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, respectivamente.

Según ha explicado el PNV, este es el equipo de personas que presenta en estos comicios para "cuidar y defender Euskadi, con una hoja de grandes resultados en el pasado y con propuestas para el futuro", y que tendrán como objetivo "no dar un paso atrás en términos democráticos" y hacer planteamientos concretos en materia de vivienda, migración, seguridad, industria, empleo o pensiones.

Será un equipo para "proteger" el autogobierno" vasco, que supone "el bienestar". En definitiva, los jeltzales postulan a "las mejores mujeres y los mejores hombres para cuidar Euskadi y defender el bienestar de su ciudadanía", tal como subraya.