PNV destaca "la vocación de diálogo del lehendakari frente al bochornoso espectáculo de la política española"

Subraya que las políticas impulsadas por Pradales y su Gobierno están "alineadas con los retos de la ciudadanía vasca"

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EAJ-PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado "la vocación de diálogo del lehendakari, Imanol Pradales, frente al bochornoso espectáculo diario de la política española" y "frente a las polémicas partidistas absurdas", para subrayar que las políticas impulsadas por el Gobierno Vasco están "alineadas con los retos de la ciudadanía vasca".

Así ha valorado este martes Díez Antxustegi la reunión que ha mantenido con el lehendakari, Imanol Pradales, un encuentro enmarcado en una ronda con los partidos políticos del Parlamento Vasco, a iniciativa del propio Pradales.

Durante su comparecencia antes los medios de comunicación en Lehendakaritza, el representante jeltzale ha resaltado la diferencia a la hora de hacer política en el ámbito estatal y el vasco.

"Frente al bochornoso espectáculo que vemos a diario en la política española, especialmente triste durante este verano en el que, mientras los incendios arrasaban pueblos y la población sufría, los principales líderes de los partidos de Madrid se tiraban los trastos a la cabeza y se insultaban, tenemos a un lehendakari que claramente huye de todo eso", ha manifestado.

Díez Antxustegi ha señalado que el lehendakari lidera un Gobierno que "está en marcha y que tiene un rumbo claro", pero los hace "con una vocación de diálogo frente a polémicas partidistas absurdas". A su juicio, la ronda que ha mantenido en los últimos días con los diferentes partidos parlamentarios vascos "lo deja claro".

También, ha reivindicado la "estabilidad política existente en Euskadi", en contraposición a situaciones como la que se está produciendo actualmente en Francia.

PREOCUPACIONES CIUDADANAS

El también burukide del Euskadi Buru Batzar (EBB) ha puesto en valor que Pradales, durante su primer año de mandato, ha puesto en marcha estrategias "alineadas con las principales preocupaciones de la ciudadanía", como la salud, la vivienda, la seguridad, la industria, el euskera y la educación.

Según ha comentado, estos temas han sido los que ha abordado con el lehendakari en el encuentro de este martes en Vitoria-Gasteiz y que ha cerrado la ronda de Pradales con los grupos de la cámara vasca.

"Traemos a la política las cuestiones que interesan y preocupan a la gente, los que copan las conversaciones en las calles. También estamos realizando propuestas y poniendo en marcha iniciativas para hacer frente a esos retos y es lo que vamos a seguir haciendo durante este segundo año de legislatura", ha manifestado.

Asimismo, el portavoz jeltzale ha trasladado al lehendakari su disposición a colaborar en el 'Basque Segurtasun Foroa' y ha resaltado la importancia de la nueva Ley de Vivienda que ya ha arrancado su tramitación en el Parlamento Vasco.

Por último, Díez Antxustegi ha abogado por alcanzar un acuerdo lo "más amplio posible" en el ámbito del autogobierno de cara a "aprovechar la ventana de oportunidad existente en Madrid" y ha apoyado la exigencia del Gobierno Vasco al Estado para que se cumplan las transferencias pendientes a la "máxima brevedad".