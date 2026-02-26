PNV dice que las AES de Bilbao siguen la normativa, con "control exhaustivo" y con "reparto equitativo de fondos"

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ibarretxe, ha afirmado en el pleno municipal de este jueves que las Ayudas de Emergencia Social (AES) que otorga el Consistorio se conceden "de acuerdo con la normativa aplicable y con un control exhaustivo", por lo que se realiza un "reparto equitativo de los fondos".

El edil ha respondido de este modo al PP de Bilbao, que había presentado un proposición que planteaba la adopción de un acuerdo plenario relativo a la necesidad de modificar los criterios para la concesión de las AES aprobados por la Junta de Gobierno el 18 de junio de 2025.

Sin embargo, ha salido adelante, con el voto en contra del PP, una enmienda de modificación del Equipo de Gobierno de PNV y PSE por la que el Pleno insta a continuar otorgando las Ayudas de Emergencia Social a las personas que lo necesitan y a liquidar finalmente los expedientes abriendo procedimientos de reintegro cuando los gastos incurridos y justificados son inferiores a la ayuda otorgada en cada concepto.

Como proponente de la iniciativa original, la portavoz del PP en Bilbao, Esther Martínez, ha recordado que la Junta de Gobierno aprobó en junio del año pasado unos criterios para la concesión de las Ayudas de Emergencia social y que, según los últimos datos con los que cuenta el área, referidos a 2024, de las 6.636 ayudas de emergencia social que fueron concedidas, no fueron justificadas y por lo tanto se abrió un proceso de reintegro en 1.289 de ellas, aunque únicamente un 17% de ellas, un total de 223, han sido reintegradas.

Según ha dicho, "llama mucho la atención que cuando se establecen por parte de la Junta de Gobierno estos criterios para su tramitación y para su concesión, se diga explícitamente que se podrá abrir un procedimiento sancionador", pese a lo cual, ha denunciado "para estas personas que incumplen con sus obligaciones, ese procedimiento sancionador no existe en los criterios que están establecidos por parte de la Junta de Gobierno".

Para la edil popular, "la no justificación no es que pueda conllevar, es que debe conllevar que no se concedan ayudas futuras". Martínez ha criticado en ese sentido que, según la respuesta que ha hecho llegar el Equipo de Gobierno al grupo popular, "el número de expedientes sancionadores abiertos son cero en 2023, 2024 y 2025".

Sobre esa medida ha considerado que "hay que ayudar a aquellas personas que lo necesitan", pero "ser también justos, ecuánimes" y "cumplir con la responsabilidad que tiene este equipo de Gobierno como gestor".

"RÁPIDAS, ACCESIBLES Y AMPLIAS"

En su intervención, Ibarretxe ha asegurado que las AES en Bilbao destacan por ser "rápidas, accesibles, amplias y de una atención humana muy reforzada, especialmente para colectivos vulnerables, convirtiéndose en un recurso clave para evitar mayor vulnerabilidad y situaciones de exclusión social".

Ha indicado también que en el año 2025 entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Bilbao se han destinado más de 8,5 millones, con una aportación de la capital vizcaína que asciende a cerca de 500.000 euros, "con el objetivo de cubrir un mayor número de demandas de la sociedad".

Según ha recordado, las AES suponen "una ayuda puntual, para hacer frente a necesidades concretas". Ha indicado también que "el 80% de las personas justificaron la totalidad de la cuantía" y que el Ayuntamiento tiene la obligación de exigir la devolución de las cantidades que no han sido justificadas, mediante un expediente de reintegro, "llegando a utilizar en su caso la vía ejecutiva".

El edil ha reprochado a Martínez que "utilice los datos a su antojo para verter falsos análisis, que fundamentalmente lo que quieren es generar odio" y ha asegurado que, en el caso de los 651 expedientes del año 2023 y los 1.066 del año 2024 que no han devuelto el montante total, "todos los expedientes están en proceso de devolución de cantidades".

El concejal ha destacado que la enmienda aprobada pone en valor que las AES en Bilbao se conceden "de acuerdo con la normativa aplicable y con un control exhaustivo, realizándose así un reparto equitativo de los fondos destinados".

Desde Elkarrekin Bilbao, Xabier Jiménez ha afeado el hecho de que "no es la primera vez que el PP carga contra las Ayudas de Emergencia Social y trabaja para arrojar una sombra de duda sobre las personas que se ven obligadas a percibir esta ayuda" y ha indicado que hay un "procedimiento reglado para los casos en los que no se justifica debidamente la AES".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en Bilbao, María del Río, ha recordado que estas ayudas son prestaciones económicas "no periódicas y de subsistencia", destinadas a personas que se encuentran en una situación de emergencia social y ha denunciado que "de forma cada vez más frecuente, se trata de colar en este pleno narrativas xenófobas".