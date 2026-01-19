PNV dice que "la madre del cordero" de las transferencias serán las prestaciones contributivas de Seguridad Social

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que "la madre del cordero" de las transferencias a Euskadi serán las prestaciones contributivas de Seguridad Social y ahí es donde prevé que haya mayores "resistencias" por parte del Gobierno del Estado. Además, ha afirmado que el presidente Pedro Sánchez está al tanto de las conversaciones que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE sobre nuevo estatus o nuevo Estatuto, y que en próximas semanas se sabrá si hay "agua en la piscina" para poder lograr un acuerdo a tres.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que, tras lograr los cinco traspasos que se firmaron el pasado viernes en la comisión mixta de transferencias pese a "las resistencias" de la administración estatal, seguirán intentando cerrar el mayor de número de transferencias posibles. "Tenemos que correr en la medida en que podamos", ha añadido.

Además, ha señalado que en cuanto a la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, se han logrado algunas que parecían "menores", y ha advertido de la dificultad que supondrá la negociación de las prestaciones contributivas.

"Esa va a ser la madre del cordero, donde puede haber todavía resistencias aún mayores", ha indicado, para precisar que aún hay más competencias por las que trabajar. "Las instituciones vascas ya han hecho su trabajo y han presentado su propuesta, vamos a ver", ha añadido.

Entre las materias pendientes, ha recordado que se encuentran también los puertos y aeropuertos. Pese al rechazo del presidente de Aena, Maurici Lucena, a esta transferencia, el líder del PNV ha recordado que esta es una empresa "mayoritariamente controlada por el Estado", y considera que "se han dado fórmulas suficientemente satisfactorias y que aseguran todas las garantías". "Y lo que no puede es encerrarse, porque en este caso es verdad que es él en primera persona el que está poniendo muchas resistencias", ha subrayado.

También ha defendido que se descalifique Pasaia como puerto de interés general, a lo que se oponen los socialistas, porque cree que es "una oportunidad" y está pactado con el PSOE.

Aitor Esteban ha admitido que se han quitado "una preocupación" con las cinco competencias transferidas la pasada semana, porque "fue muy llamativo el incumplimiento del calendario" previsto, ya que debían haberse cerrado antes de concluir 2025. De no haberse culminado el pasado 16 de enero, ha insistido en que "se estaría ya en otra fase, claramente de falta de voluntad por parte del Ejecutivo español".

"Pero bueno, se ha podido cerrar, no sin cierta tensión", ha indicado, para compartir con la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, que "no se puede estar así continuamente".

Ante las declaraciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que consideró que el PNV "teatralizaba", ha replicado: "¡Que más me gustaría a mí que no tuviéramos que llegar a este punto!. Quizá él necesitaba un poquito de protagonismo y decir eso, que sabe que no es así, contrasta mucho con lo que decía Bildu de que Madrid nos tenía cogida la medida y que al final no iba a pasar nada".

SIN DISPOSICIÓN DE CEDER

El presidente del EBB ha indicado que el Lehendakari, Imanol Pradales, le transmitió que había ciertos aspectos de las transferencias que tenían que cerrarse recogiendo ciertos aspectos para que "no estuvieran devaluadas". "Le vi claramente en la disposición de no ceder ante eso porque o lo coges en condiciones o no puede ser. Y, bueno, al final se pudo llegar a un acuerdo", ha remarcado.

De hecho, ha explicado que Pradales y el presidente Pedro Sánchez estuvieron hablando y enviándose mensajes "el último día incluido", es decir, el jueves, cuando se cerró la negociación. Asimismo, ha dicho que este mismo mes tiene que haber un encuentro "importante" entre ambos presidentes, "y es donde se tendrá que hablar" de próximas transferencias. "Tiene que ser ya, cuanto antes, yo creo que debería haber otro paquete", ha indicado, para apuntar a este primer trimestre de 2026.

A su juicio, siempre hay que "ir a trancas y barrancas, a empujones" para conseguir que se cumplan los compromisos, "y resulta ciertamente desagradable, porque parece que estás pidiendo imposibles" cuando "son asuntos que están recogidos en la legislación y que, además, se presenta con tintes posibilistas" por parte de las instituciones vascas, con diferentes alternativas.

Tal como ha explicado, el PNV intenta "pelear las cosas" con Madrid, mientras que EH Bildu pone al Gobierno de Pedro Sánchez "la alfombra roja", sin "pegas". "Han sido las instituciones vascas las que se han salido con la suya y han conseguido el acuerdo, todo lo contrario de lo que auguraba Bildu", ha manifestado.

Aitor Esteban ha dicho que le gustaría que Euskadi estuviera "a la misma altura que el Estado", en alusión a la bilateralidad que reclaman los jeltzales. "Pero vamos poco a poco y veamos qué es lo posible y lo no posible", ha subrayado.

NEGOCIACIÓN DE NUEVO ESTATUS

Esteban ha dicho que se verá "lo que sale" de las conversaciones que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE sobre nuevo estatus y el acuerdo que salga tendría que ser tripartito. En todo caso, ha emplazado a poner en valor lo que se tiene en la actualidad, el Estatuto de Gernika, y no decir que "no sirve para nada".

"Tampoco es un Estatuto cualquiera", ha apostillado, para asegurar que, a través de la disposición adicional primera, aunque "luego el Constitucional la ha limitado un poco", se han puesto "determinadas cosas en valor" que son "sustanciales, diferenciales, respecto al resto de las comunidades autónomas". Por ello, ha instado a "no despreciar" de lo que se dispone porque "tiene mucha potencialidad".

En cuanto al hecho de que el líder del PNV haya asegurado que se está en unas semanas "clave" para la negociación, ha insistido en que se analizan ahora "los escollos principales", donde ve que hay "mayores diferencias y más resistencias", y se verá si es posible un acuerdo. En esta línea, ha dicho que no se puede "andar mareando la perdiz".

Por ello, hay que explicar a la gente si hay "agua en la piscina" y se puede o no seguir avanzando. "Si superamos el momento en el que estamos, creo que lo otro puede costar un poquito, pero puede ir más rodado", ha destacado.

En caso de que no haya consenso, cree que habrá que decir que se ha "llegado hasta aquí", lo que no quiere decir "que no haya servido para nada" porque "hay un trabajo hecho, hay unos avances que en un momento se puede retomar".

El presidente del EBB cree que no se pueden generar "expectativas que no lleven a nada". "Habrá que llegar a una conclusión prontito y el momento en el que estamos es importante porque estamos discutiendo el meollo de la cuestión", ha remarcado, para explicado que él no diría que "meollo" es el derecho a decidir.

En su opinión, en próximas semanas deberían anunciar si es posible o no el acuerdo, porque no se puede "estar eternamente dando vueltas a la pelota". Asimismo, ha apuntado que el presidente Pedro Sánchez, "por supuesto", está al corriente de estas conversaciones.

En caso de que haya elecciones generales, cree que lo que se ha trabajado no se quedará "en papel mojado" porque es trabajo que se ha avanzado y que "puede estar archivado ahí" y puede ser útil "en un momento determinado" para dar "una vía de solución".

En cuanto a la legislatura estatal, se ha mostrado convencido de que el Gobierno "está todos los días viendo la bola de cristal a ver cuál es el momento más oportuno" para las elecciones. Además, considera que hay que ver qué ocurre con ERC y la financiación catalana, que "se ha reconvertido es una reforma de la financiación de régimen común".