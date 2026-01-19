PNV dice que "la madre del cordero" de los traspasos a Euskadi serán las prestaciones contributivas de Seguridad Social

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, cree que "la madre del cordero" de las transferencias a Euskadi serán las prestaciones contributivas de Seguridad Social y ahí es donde prevé que haya mayores "resistencias" por parte del Gobierno del Estado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que, tras lograr los cinco traspasos que se firmaron el pasado viernes en la comisión mixta de transferencias, pese a "las resistencias" por la administración estatal, seguirán intentando cerrar el mayor de número de transferencias posibles. "Tenemos que correr en la medida en que podamos", ha añadido.

Además, ha señalado que en cuanto a la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, se han logrado algunas que parecían "menores", y ha advertido de la dificultad que supondrá la negociación de las prestaciones contributivas.

"Esa va a ser la madre del cordero, donde puede haber todavía resistencias aún mayores", ha indicado, para precisar que aún hay más competencias por las que trabajar. "Las instituciones vascas ya han hecho su trabajo y han presentado su propuesta, vamos a ver", ha añadido.

Entre las materias pendientes, ha recordado que se encuentran también los puertos y aeropuertos. Pese al rechazo del presidente de Aena, Maurici Lucena, a esta transferencia, el líder del PNV ha recordado que esta es una empresa "mayoritariamente controlada por el Estado", y considera que "se han dado fórmulas suficientemente satisfactorias y que aseguran todas las garantías".

"Y lo que no puede es encerrarse, porque en este caso es verdad que es él en primera persona el que está poniendo muchas resistencias", ha subrayado.

