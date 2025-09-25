PNV dice que "trabajará el tiempo que haga falta" para que el euskera "se hable y escuche" en las instituciones de la UE

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha asegurado este jueves que "trabajará el tiempo que haga falta" para que el euskera "se hable y escuche" en las instituciones de la UE y ha destacado la importancia de lograr su oficialidad.

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, que se celebrará este viernes, Agirregoitia ha reivindicado "la importancia del multilingüismo" y la necesidad de "seguir trabajando para que el euskera, además del gallego y catalán, sean reconocidas como lenguas oficiales en la Unión Europea".

La representante jeltzale en la Eurocámara ha afirmado que su formación va a "seguir trabajando el tiempo que haga falta para conseguir que se escuchen y se hablen en instituciones como el Parlamento Europeo".

"Las lenguas significan riqueza y diversidad. Lograr un reconocimiento oficial, en un momento como el actual cuando nuestros valores se ponen en cuestión, enviaría una señal fuerte de que estamos en un proyecto político que reconoce y protege identidades como la vasca", ha manifestado.

Agirregoitia ha participado durante toda la semana en los diferentes actos y reuniones desarrollados en Bruselas "con la lengua como eje central". En la sede del Parlamento Europeo, el Integrupo de Minorías y Lenguas, del que forma parte, ha celebrado un seminario de trabajo y ha recibido a miembros del Foro Europeo de Diálogo (FUEN) para hablar de "los derechos lingüísticos de minorías nacionales en Europa".

También ha estado presente en un encuentro de trabajo, organizado este jueves en la delegación del Gobierno vasco en Bruselas, copresidido por la presidenta de la Red para la Promoción de la Diversidad Lingüística, Anna Jungner- Nordgren, y el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Aitor Aldasoro.

"SENTIDO DE PERTENENCIA"

La cita ha recordado que las lenguas "sirven para reforzar el sentido de pertenencia y poner en el centro a las personas" y que "la diversidad nos hace mejores".

El encuentro ha tenido como tema central "el procedimiento a seguir para obtener el estatus de oficialidad en la UE" y ha abordado el caso irlandés, "una lengua que, aunque era oficial en Irlanda cuando el país entró en la Unión Europea, el Gobierno no solicitó su inclusión en el reglamento 1/58 del Consejo que establece las lenguas consideradas oficiales en la UE hasta después".

La exposición sobre este asunto ha corrido a cargo del exministro irlandés Éamon Ó Cuív, partícipe de la negociación que concluyó con "la plena oficialidad en 2022". Al encuentro desarrollado en la sede del Gobierno vasco en Bruselas también han asistido el presidente del Intergrupo de lenguas, Loránt Vincze, representantes de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, de la Generalitat de Catalunya y la Representación Permanente de España ante la UE.

Agirregoitia ha defendido que la Unión Europea "se construyó sobre el principio de 'unidas y unidos en la diversidad'" por lo que "responder positivamente a la propuesta de oficialidad implicaría coherencia y compromiso con una diversidad", que es "uno de los principales valores" europeos.