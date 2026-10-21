PNV elige a la periodista Maitane Bastida como candidata a la Alcaldía de Abanto Zierbena (Bizkaia)

La candidata del PNV a la Alcaldía de Abanto y Zierbene, la periodista Maitane Bastida - EAJ-PNV

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Municipal del PNV de Abanto ha elegido a Maitane Bastida Santamaría como candidata a la Alcaldía de Abanto Zierbena para las elecciones municipales de 2027. La formación jeltzale apuesta por la periodista, vecina del municipio que creció en Gallarta y actualmente vive en Las Carreras, para encabezar su "proyecto de futuro, con la cercanía, la escucha y el trabajo en los barrios como ejes de su candidatura", ha informado.

En el vídeo en el que presenta su candidatura, Bastida ha asegurado que siempre ha tenido "muy claro de dónde viene y que Abanto Zierbena es su pueblo". Según ha destacado, "lo que toca es dar respuestas" a los problemas de la ciudadanía.

La candidata jeltzale a la Alcaldía tiene 41 años y es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco, cuenta con un máster en Periodismo Multimedia por la UPV/EHU y El Correo, y desde 2015 desarrolla su labor como reportera, presentadora y redactora en el programa En Jake, de ETB2. Su trayectoria incluye también espacios como Euskadi Directo y los servicios informativos de distintos medios de comunicación.

Precisamente, "la escucha y el trabajo en los barrios" ocupan un lugar destacado en su presentación como candidata. Bastida plantea una forma de trabajar "próxima a las personas, que tenga en cuenta sus inquietudes y cuente con ellas para avanzar". "Abanto lo hacemos más grande y más fuerte entre todas y todos", señala.