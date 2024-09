PNV espera que la judicatura se regenere "más pronto que tarde" tras la elección de la presidenta CGPJ

Mediavilla afirma que "es hora" de que "pase la ITV de una santa vez y se homologue a criterios europeos en su conjunto"



BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, confía en que la "regeneración" de la judicatura española llegue "más pronto que tarde" tras la elección de la nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló y "es hora" de que "pase la ITV de una santa vez y se homologue a criterios europeos en su conjunto".

Mediavilla ha hecho estas apreciaciones en una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, donde ha asegurado que el acuerdo alcanzado para la renovación del CGPJ y para la elección de nueva presidenta le parece "positivo el hecho en sí mismo del acuerdo, pero llega muy tarde y además llega mal" porque podrían haberlo hecho "antes".

En este sentido, ha calificado de "inaudito" que haya tenido que ser "a la vista de un acto de carácter institucional como el inicio del año judicial, y ante la posibilidad de que la silla presidencial de los jueces estuviera vacía en ese acto, cuando haya llegado el acuerdo, tras más de cinco años con sus mandatos caducados y la imposibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo en medio de un enfrentamiento permanente entre unos y otros".

Preguntado el dirigente jeltzale por su opinión acerca del papel y le protagonismo de jueces españoles en la escena política, Mediavilla ha asegurado que, de un tiempo a esta parte, se asiste a "comportamientos de la judicatura que, no de la justicia, que resultan, cuando menos, poco presentables".

En su opinión, hay jueces que están teniendo "un protagonismo fuera de lo común" ya que, a su entender, "se está viendo que están en un compromiso de politización judicial que no tiene sentido en un sistema democrático".

Desde su perspectiva, en los últimos tiempos ha habido una especie de salto cualitativo en este terreno que ha enmarcado a partir de las declaraciones de José María Aznar cuando "vino a decir aquello de quien pueda hacer algo, que lo haga".

A raíz de ello, ha proseguido, "muchos magistrados proclives a las ideas del expresidente del Gobierno han hecho lo que han podido y están haciendo lo que pueden en ese sentido".

En esta línea, Mediavilla ha citado como ejemplo "paradójico" que una ley aprobada por el Parlamento español, "con la que se puede estar de acuerdo o no como la Ley de Amnistía, no sea aplicada por unos jueces porque no están de acuerdo". "Resulta absolutamente inaudito" ha apostillado.

En esta misma dirección ha aludido a Carlos Puigdemont, de quien, "con todo lo que queramos decir de él, ha presentado una serie de recursos que se están dejando pasar y pasar y pasar a la espera de no sé qué Tribunal que pueda decir esto o lo otro" lo que, a su entender, evidencia que "hay elementos del derecho que se están vulnerando de manera flagrante".