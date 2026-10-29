PNV exige a Sánchez "responsabilidades políticas máximas" como "el cese o dimisión" del ministro Puente

1129573.1.260.149.20261029130310 La portavoz del PNV en el Congreso,Maribel Vaquero - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha pedido que, una vez que se esclarezca lo ocurrido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde chocaron dos trenes de alta velocidad con el resultado de 69 víctimas mortales, el presidente Pedro Sánchez adopte "responsabilidades políticas máximas", que podrían ser "la dimisión o cese" del ministro de Transportes, Óscar Puente, aunque no le ha citado expresamente. "Si es inasumible, tendrá que tomar medidas", ha subrayado.

Vaquero, que ha comparecido en la sede de Sabin Etxea, en Bilbao, junto a los candidatos jeltzales al Congreso por Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, ha recordado que este es el segundo siniestro ferroviario de "gran gravedad" en lo que va de año. "Llueve sobre mojado", ha asegurado.

Por ello, ha reclamado que se den "todas las explicaciones" sobre lo sucedido y que se asuman "responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel". "Es inasumible, son palabras también de Sánchez, que ocurran accidente de este calado, y muy preocupante que ocurran en tan poco tiempo, cuando todavía tenemos en la retina el accidente de Adamuz", ha añadido.

Preguntada por si el ministro de Transportes tiene que dimitir, ha dicho que "eso lo tendrá que decir el señor Sánchez" después de que haya calificado de "inasumible" que ocurran este tipo de accidentes. "Tendrá que aclarar cuáles son las responsabilidades que se tienen que tomar", ha indicado.

En todo caso, ha dicho que primero deberá esclarecerse lo que ha ocurrido y, una vez aclarado, se deben asumir esas "responsabilidades técnicas y políticas". "Si es inasumible, el propio presidente tendrá que decidir hasta dónde llegan", ha subrayado.

La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha admitido que "hechos de esta gravedad", como este siniestro ferroviario de Toledo, "están condicionando" la precampaña de elecciones generales.