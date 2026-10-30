PNV insiste en que Sánchez aclare "qué entiende por inasumible" y "asuma las consecuencias" tras el accidente de Toledo

Archivo - La diputada del PNV Idoia Sagastizabal. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, ha insistido en el presidente, Pedro Sánchez, debe precisar "qué entiende él por inasumible", tras sus manifestaciones sobre el accidente de Toledo, y si va a "asumir las consecuencias de esa declaración".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha lamentado el "grave accidente" ferroviario del pasado miércoles, advirtiendo de que se han producido "dos accidentes en menos de un año" en las líneas de Alta Velocidad.

A su entender, sorprende "la rapidez" con la que "ha saltado a los medios de comunicación esos audios del Control" en Atocha y con la que "se ha apuntado a un error humano" cuando todavía se desconoce "el porqué han fallado todos los sistemas de seguridad anteriores".

"El presidente que ha dicho que es una situación inasumible y, desde luego, nos gustaría saber qué entiende él por inasumible y si va a asumir las consecuencias de esa declaración", ha insistido. En este sentido, ha recordado que su partido ha pedido "responsabilidades al más alto nivel" político y técnico, y "es al presidente Sánchez a quien le corresponde asumir esas consecuencias".

Asimismo, ha subrayado que es preciso "dar certezas con hechos y acciones contundentes" a la ciudadanía, que tras los dos siniestros "tiene miedo", para garantizarles que "las vías son seguras", que los sistemas de seguridad "funcionan bien" y si "tienen que realizar inversiones o lo que sea" en una "infraestructura crítica".

Idoia Sagastizabal ha augurado que el accidente del miércoles afectará a la campaña del 29N, que espera "bronca" como lo ha sido el último tramo de la legislatura, de la que ha hecho un "balance positivo" porque el acuerdo de investidura alcanzado por el PNV se ha cumplido en "el 75% o incluso un poquito más".

La candidata ha asegurado que durante el mandato los jeltzales han sido "críticos" con el Gobierno de Sánchez cuando ha tenido que serlo y ha censurado la actual política de "bloques" en la que "estás con unos o con otros".

"La vida no es así. La vida también está llena de grises y la política también", ha apuntado, apostando por "una centralidad". Así, ha señalado que es preciso "abandonar posiciones maximalistas", sobre todo cuando existe una "aritmética" como la de la actual legislatura.

De cara al siguiente mandato, ha asegurado que los jeltzales no van a "poner ninguna alfombra roja a nadie en Madrid". "Nosotros tenemos una agenda y el 19N no es la meta, sino que hay que seguir trabajándo los cuatro años que dura la legislatura", ha insistido, subrayando que su intención es "dialogar, acordar y negociar".

Preguntada por la posibilidad de reeditar el acuerdo de la última legislatura, ha señalado que habrá que ver "los números que salen, cómo dan" y ya se "verá". No obstante, ha admitido que "un acuerdo a tantas bandas" es "muy complicado", como ya se ha visto durante el mandato en el que "no ha habido proyectos de ley, todo ha sido decretos-leyes", lo que "no es la mejor dinámica".

SUCURSAL

Asimismo, ha reiterado que "no hay ninguna duda" de que el PNV "con el bloque PP-Vox, desde luego, nada". "Ante una relación que suponga una involución democrática y de derechos y libertades, no vamos a estar", ha asegurado.

En todo caso, ha precisado que hay que "ir más allá de esa pancarta del antifascismo". "Se trata es de defender Euskadi. Y eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo en Madrid", ha subrayado.

Sagastizabal ha señalado que el PP "ya no se esconde, está con Vox". "No hay más que ver el acuerdo que han tenido en Gipuzkoa para el tema del Senado", ha criticado la representante del PNV, para quien "Javier De Andrés y el Partido Popular son una sucursal de Madrid, porque ni deciden ellos aquí, ya se ha visto".

"TAJANTE SIN FISURAS"

Asimismo, ha apelado a "hacer una reflexión del papel que tienen que jugar las redes sociales tanto en las campañas de odio, de violencia, de bloques" porque "amplifican" los mensajes que "muchas veces tampoco son acordes a la realidad".

La cabeza de lista en Bizkaia del PNV ha lamentado la "violencia inaceptable" que se produjo el pasado lunes en las calles de Bilbao, tras las protestas contra Vito Quiles, y que "retrotraen a épocas pasadas que esta sociedad no quiere volver a revivir".

Según ha indicado, esta violencia exige "una condena por parte de todos los partidos políticos, sin fisuras, sin matices partidistas, cosa que tampoco ha sido así" tanto en el Ayuntamiento bilbaíno como en el Parlamento vasco, donde se ha "desmarcado" EH Bildu de las declaraciones aprobadas.

A su entender, "no es la forma propia de un partido que aspira a gobernar para todos y para todas", y tendrá que "explicárselo a esa gente que le han quemado el coche que igual lo necesitaba para trabajar, unas tiendas que han saqueado que seguramente serán autónomos y será su medio de vida, o simplemente aquel que hayan golpeado porque estaba tratando de ayudar a otro".

"Los partidos políticos tenemos que ser tajantes, sin fisuras. La violencia hay que condenarla, venga de donde venga, independientemente de a quién beneficie", ha reiterado.