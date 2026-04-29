PNV lamenta que el PSE "todavía" no ha contactado con ellos tras la polémica por la imagen de Esteban creada con IA

Joseba Díez Antxustegi - EUROPA PRESS

VITORIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Diez Antxustegi, ha afirmado que aunque desde la Presidencia del Gobierno de España han contactado con el partido 'jeltzale' tras la polémica por la difusión, por parte del PSE-EE, de una imagen de Aitor Esteban creada con Inteligencia Artificial (IA), desde el Partido Socialista de Euskadi "todavía" nadie ha hablado con ellos sobre este asunto.

Díez Antxustegi, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco para presentar una propuesta sobre el tratamiento del euskera en las Ofertas Públicas de Empleo, se ha referido a la última polémica surgida entre su partido y el PNV, socios de gobierno en las principales instituciones vascas.

El portavoz 'jeltzale' ha informado que a raíz del malestar en el seno del PNV ante la difusión, por parte del PSE-EE, de una imagen creada con Inteligencia Artificial que los 'jeltzales' consideran que "ridiculiza" a su líder, Aitor Esteban, desde la Presidencia del Gobierno de España se pusieron en contacto este pasado martes con el Partido Nacionalista Vasco.

Díez Antxustegi, que no ha precisado qué persona de Presidencia contactó con su partido, ha explicado que, por el contrario, desde el PSE "todavía" nadie ha contactado con el PNV para hablar de este asunto.

"Nosotros no hemos iniciado el problema", ha afirmado, para destacar a continuación que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles, en el Congreso de los Diputados, "el trabajo y la labor constructiva" del PNV.

"El PNV siempre actuará de forma constructiva y no participará en debates estériles ni alimentará polémicas", ha señalado. "Compartimos con el presidente que el PNV, no sé otros, sí hace política de forma constructiva", ha añadido.