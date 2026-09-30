PNV no adelanta si apoyará los decretos de Vivienda y dice que no estarán en "la trinchera" sino buscando acuerdos

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, atiende a los medios - Eduardo Parra - Europa Press

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, no ha adelantado cuál será el viernes el sentido de su voto a los decretos ley de Vivienda del Gobierno, y aunque cree que "no solucionarán la crisis habitacional", ha asegurado que no estarán en "la trinchera", sino que buscarán alcanzar acuerdos. Además, ha abogado por acabar con abusos y proteger a los vulnerables pero sin convertir en "enemigo" al pequeño propietario

En la sesión de control de este miércoles, Vaquero ha recordado que, durante la negociación de los decretos de vivienda, ha defendido "proteger a los vulnerables, dar seguridad a inquilinos y arrendadores, ampliar el alquiler habitual, construir más vivienda social y tasada, limitar la especulación, regular el alquiler de temporada, limitar los pisos turísticos y adoptar medidas fiscales".

"Hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo. Se puede y se debe defender al inquilino sin criminalizar a quien pone una vivienda en alquiler", ha señalado.

Al entrar al hemiciclo, la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha ha informado de que ha recibido los textos definitivos aprobados por el Gobierno esta pasada madrugada y, tal como ha señalado el PNV, es necesario leerlos antes de adelantar el sentido de su voto.

En su intervención ante la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a la que ha preguntado cómo prevé superar "los obstáculos permanentes" para acordar en materia de vivienda, Maribel Vaquero ha destacado que en Euskadi los pequeños propietarios aportan el 90% de la oferta de alquiler". "Mientras no dispongamos de un parque público suficiente, los necesitamos", ha asegurado.

Por eso, la formación jeltzale defiende "que no se puede equiparar a los grandes fondos de inversión con los pequeños propietarios". "La función social de la vivienda es una responsabilidad que debe garantizar la Administración pública, no recaer sobre los particulares".

Según ha apuntado, su posición "es clara" y es que, "además de construir más vivienda protegida", se necesitan "seguridad jurídica, incentivos y medidas eficaces", lo que se resume en "más zanahoria y menos palo".

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Tras subrayar que no tienen "una varita mágica" para este problema, ha dicho que pero "tampoco quienes lanzan grandes proclamas, como Podemos". "Nuestro grupo ha demostrado voluntad de diálogo, altura de miras y capacidad de negociación. Y lo subrayo: negociación, no imposición, porque hay grupos que parecen más empeñados en alimentar el desacuerdo que en encontrar soluciones. No nos encontrará en la trinchera, ministra. Al PNV lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos. Y usted, pero sobre todo la sociedad vasca, sabe que así hemos actuado", ha remarcado.

La portavoz del PNV en la Cámara Baja ha transmitido a la ministra que, "con los decretos-ley aprobados, no se solucionará la crisis habitacional". "Lo sabemos y lo saben", ha apostillado.

En este línea, ha criticado que, "tras ocho años de Gobierno de coalición, se legisle a golpe de decreto-ley en un tema tan serio como la vivienda", y se ha preguntado si los textos aprobados "garantizarán mañana el acceso a una vivienda digna a cualquier persona que quiera iniciar un proyecto de vida".

Por eso, ha concluido que será necesario "más diálogo, responsabilidad y voluntad de acuerdo", y ha preguntado a la ministra si "existe una voluntad real por superar los obstáculos, escuchar a los grupos parlamentarios y alcanzar acuerdos que permitan proteger a los vulnerables y garantizar el acceso a la vivienda también a quienes la necesitarán mañana".