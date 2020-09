PNV no rebajará su "posición negociadora" en Madrid y dará "pasos ambiciosos" en el desarrollo del autogobierno vasco

Niega que compita con EH Bildu para negociar en el Estado porque a ellos se les necesita, mientras la IA quiere blanquear su posición política

BILBAO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido no rebajará su "posición negociadora" en Madrid y dará "pasos ambiciosos, de gigantes", en el desarrollo del autogobierno vasco y en la defensa de los intereres de Euskadi.

En plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Ortuzar ha negado que los jeltzales compitan con EH Bildu para negociar en el Estado porque a ellos se les necesita, mientras que la izquierda abertzale quiere "blanquear su posición política".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el líder del PNV ha señalado que EH Bildu está dispuesta a decir sí a los Presupuestos de Pedro Sánchez, sin todavía conocer "ni un número". "Nosotros somos los primeros en negociar porque siempre decimos que estamos abiertos, pero con una reserva siempre, que me dejen ver los números, no vaya a ser que ese Presupuesto no responda a la realidad o a lo que hace falta ahora", ha dicho.

En este sentido, ha destacado que la coalición soberanista ya ha dicho que sí, "sin ver ni un número". Además, ha negado que los jeltzales mantengan una competencia con EH Bildu para ver quién negocia más y mejor en Madrid.

"Nosotros tenemos las cosas claras. Hay una diferencia sustancial en nuestra posición política en Madrid, que es que el PNV no necesita hacer política en Madrid para mejorar su posición política. Al PNV le necesitan en Madrid para que las cosas salgan. Entonces, nosotros utilizamos esa situación para traer cosas a Euskadi", ha subrayado.

Sin embargo, ha precisado que la izquierda abertzale "sí necesita la política en Madrid para blanquear su posición política". En todo caso, ha dicho que, tal como le ha comentado "un buen amigo", su partido no caerá en la "trampa de enfrascarse en la lucha en Madrid por quién es el vasco más negociador", no le vaya a pasar al pueblo vasco lo que a los clanes escoceses que, "por ver quién era el más colaborador con la corona inglesa, terminaron desapareciendo y perdiendo toda la soberanía de Escocia".

"Nosotros no vamos a perder de vista a qué va el PNV a Madrid, a lo que ha ido siempre. Nosotros no vamos a rebajar nuestra posición negociadora, vamos a seguir en la misma línea de los últimos cuarenta y muchos años, desde el 77, que es defender los intereses de Euskadi y, en la medida en que la aritmética y la correlación de fuerzas en Madrid nos lo permita y seamos determinantes, dar pasos de gigantes y ambiciosos en el desarrollo de nuestro autogobierno y de los intereses del país", ha indicado.

Tras precisar que el PNV todavía solo ha tenido una reunión prelimitar con el Gobierno central sobre Presupuestos y más de marco legislativo global para todo el curso político, ha manifestado que la realidad es que no tienen "ni un número" de las cuentas y, mientras no los tengan, no puede decir si le gustan o no. "Pero voluntad política tenemos", ha añadido.

SÍMBOLO DE LA LEGISLATURA

Andoni Ortuzar ha indicado que, se ve a "tanta gente queriendo entrar en los Presupuestos", sin conocerlos, que da la sensación de que, más que una negociación de las cuentas, "se ha convertido en un símbolo de lo que queda de legislatura".

De esta forma, ha aludido al "énfasis político que está poniendo Podemos" porque, si los Presupuestos salen con el eje de Ciudadanos, "eso es malo" para los morados y "les mete en problemas", cuando ya tiene "problemas internos en muchos sitios de la Comunidad".

En caso de que las cuentas se pactaran con Cs, según ha añadido, colocaría a Podemos en "una situación difícil de digerir porque tendrá que aceptar negociaciones, imposiciones o condiciones de Ciudadanos, que a él no le gustaría tanto, y no podría decir que es el Presupuesto progresista y de izquierdas que ellos quieren".

El líder del PNV ha admitido que un acuerdo con Ciudadanos también podría generar cierta incomodidad a su partido, pero ha asegurado que, "si es bueno para Euskadi", saben mirar "de otra manera las cosas".

En esta línea, ha recordado que fue "bueno" para los vascos el pacto presupuestario con el anterior presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, y que también acordó Ciudadanos. "Gracias a aquel Presupuesto que sacó el PNV, estamos todavía hoy con cuentas, y algunos se rasgaban las vestiduras", ha destacado.