PNV pacta una modificación del Código Penal que permitirá reducir la multirreincidencia

BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha apoyado en el Congreso de los Diputados una modificación del Código Penal que permitirá reducir los casos de multirreincidencia que "tanto inquietan a la ciudadanía en varios municipios de Euskadi", según ha explicado el diputado del Grupo Vasco Mikel Legarda, que ha participado este jueves en la Comisión de Justicia que ha aprobado la ponencia relativa a la Proposición de Ley Orgánica de multirreincidencia, por la que se modifican el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según ha informado el Grupo Vasco, ha dado su respaldo a varias enmiendas transaccionales firmadas también por Junts, PSOE y PP, por las que se ajustan las multas o sanciones en los casos de delitos leves. "Con ellas se busca facilitar la persecución de personas que incurren de forma reincidente en delitos similares, de manera que podamos tener más herramientas que nos permitan respuesta a este problema creciente", ha añadido Legarda.

En un comunicado, la formación jeltzale ha afirmado que responde así a una de las "principales preocupaciones" de la ciudadanía vasca, porque defiende que hay que afrontar los problemas de seguridad en las calles "con serenidad y sin alarmismos" y da su respaldo a la ponencia sobre la Proposición de Ley Orgánica de multirreincidencia.

La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, planteó esta cuestión al presidente del Gobierno el pasado mes de octubre durante la sesión de control, explicando que los hurtos reincidentes a pie de calle "no son delitos graves, pero generan una percepción de inseguridad y de impunidad por su reiteración, porque al no ser juzgados en tiempo, prescriben y se intensifica la sensación de que el trabajo policial cae en saco roto y de que hay gente a la que no se le aplican las leyes".

El Grupo Vasco proponía así un endurecimiento del Código Penal, pero exige también más medios en los juzgados para que estos casos puedan ser juzgados en tiempo y forma. Sánchez reconoció que la multirreincidencia "es uno de los principales problemas" en materia de seguridad y aceptó que necesario incidir en la "modernización" de la justicia para agilizar los procedimientos.