PNV pide a EH Bildu que "deje el burladero de Madrid" y "se la juegue" en Euskadi, porque "hay mucha faena"

Iñigo Ansola - EUROPA PRESS

BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado, en referencia a EH Bildu, que "hay un partido en Euskadi que ha decidido torear solo en una plaza que creen que es de primera, en Madrid". Ansola y ha pedido que "se la jueguen" en Euskadi y "dejen" ese "burladero" en que "dicen que sí a todo", y "no traten a Euskadi como plaza de tercera", porque "hay mucha faena, retos y oportunidades".

El presidente del PNV de Bizkaia ha interpelado en estos términos a EH Bildu en la celebración del Alderdikide Eguna de Bilbao, que ha tenido lugar este sábado en Deusto y ha servido de homenaje a los exalcaldes de la villa Ibon Areso y Josu Ortuondo.

"Allí se visten de gala y hacen el paseíllo, sacan los trajes de luces y cada semana hacen su faena. Yo les pido que no traten a Euskadi como plaza de tercera", ha reclamado Ansola, quien ve el Parlamento vasco y el territorio como "una gran plaza de primera" en la que hay "mucha faena, muchos retos y oportunidades"

En ese sentido, ha pedido que "se la jueguen en vivienda, seguridad, integración o industria, que dejen el burladero de Madrid y salgan a la plaza de Euskadi", ya que en Madrid "dicen que sí a todo" y en Euskadi "no saben, no contestan".

"Ahora se tienen que mojar. Pasado o presente. Tenemos una oportunidad de dar un gran salto en el autogobierno", ha dicho, para asegurar que "Euskadi es nuestra plaza, no tenemos otra".

"BILBAO ES BILBAO GRACIAS A VOSOTROS"

Ansola ha querido defender la trayectoria de los dos exalcaldes homenajeados, Ortuondo y Areso, que estuvieron presentes en una "época de crisis económica" en la que el modelo industrial "se derrumbaba".

"Además, existía una organización terrorista, ETA, apoyada por determinadas siglas políticas que reivindicaba la extorsión, el chantaje y la violencia como su única forma de hacer política", ha recordado.

Para el presidente del BBB, ambos dirigentes desarrollaron "una forma de entender la política y la gestión institucional que hoy es referente en el mundo", que también "es, ha sido y será seña del Partido Nacionalista Vasco".

Por otra parte, Ansola ha señalado que Bizkaia tiene varios "retos y oportunidades, como la vivienda, y ha asegurado que los ayuntamientos vizcaínos gobernados por el PNV "van a impulsar el mayor esfuerzo de nuestra historia para poner a disposición de la ciudadanía el suelo necesario para construir nueva vivienda, más vivienda pública y privada".

"SEGURIDAD"

Respecto al "reto" de la seguridad, un "toro" que han "cogido por los cuernos", ha defendido el impulso de nuevas leyes contra la reincidencia o contra las armas blancas; en el plano legislativo "solicitando más jueces y juicios más rápidos"; en el ejecutivo "más recursos humanos y económicos"; y en el organizativo y preventivo "las policías municipales y Ertzaintza trabajando juntas".

"Y me detengo en este punto porque tenemos muy claro que vamos a defender la labor de nuestra policía. Hay quien especula como modelos y se marea viendo series nórdicas de televisión. Hay quien está permanentemente cuestionando a la Ertzaintza y la policía municipal, quien opta por sacar a las y los policías de las calles, vaciar su contenido o eliminar puestos de trabajo, quien trata de culpabilizarles cuando cumplen con su trabajo", ha criticado, ante lo que ha asegurado un "compromiso claro y es firme: con la seguridad no se juega".

Por último, se ha referido al "reto de la industria y la calidad del empleo", ante el que "no hay otro camino: emprender, invertir y sembrar para recoger".

Ansola ha asegurado que el bienestar y futuro "dependen de acertar hoy en las decisiones que garanticen el crecimiento y las oportunidades", y de que "sigamos siendo activos y atractivos, de que nuestras empresas sigan siendo competitivas y eficientes, comprometidas y rentables, de que sigan invirtiendo y generando oportunidades de empleo", algo que para su partido "es prioridad".