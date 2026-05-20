PNV pide al Gobierno un referéndum en Treviño y Torres cree posible su anexión Álava por los procedimientos legales

BILBAO/MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV Mikel Legarda ha reclamado este miércoles al Gobierno que se dé la palabra a la ciudadanía de Treviño para decidir sobre su incorporación a Álava, mientras que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la incorporación del enclave burgalés a territorio alavés es "jurídicamente posible", aunque ha subrayado que para ello deben cumplirse previamente los requisitos y pasos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

Durante su intervención en el pleno de control en el Congreso, Legarda ha recordado la histórica reivindicación existente en Treviño para incorporarse a Álava, y ha señalado que muchos vecinos desarrollan su vida cotidiana en Vitoria-Gasteiz y en territorio alavés debido a la cercanía geográfica y a la prestación de servicios públicos. Además, ha pedido que se permita un referéndum en el enclave si así lo solicitan los ayuntamientos que lo conforman.

El dirigente jeltzale ha calificado de "grumosa" la respuesta del ministro, y le ha interpelado: "¿No sería mejor preguntar directamente a las treviñeses qué quisieran hacer con sus vidas?".

JURÍDICAMENTE POSIBLE

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha afirmado que la anexión de Treviño a Álava es "jurídicamente posible", pero considera que se tienen que cumplir los requisitos y pasos previstos en el ordenamiento jurídico.

Torres, que ha defendido que la situación de Treviño constituye un caso "singular" que va más allá del ámbito estrictamente municipal y afecta tanto al Estatuto de Gernika como al Estatuto de Castilla y León, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a actuar dentro de sus competencias, aunque ha insistido en que existen pasos previos "preceptivos y absolutamente necesarios" avalados además por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

"Para que un municipio llegue a una comunidad autónoma es preciso que salga de otra", ha señalado, para insistir en la "necesidad" de contar con los informes favorables de las administraciones implicadas.

En concreto, el titular de Política Territorial ha recordado que el ordenamiento jurídico exige previamente informes favorables de la Diputación y de la Junta de Castilla y León para avanzar en el proceso.

CONSULTA A LA CIUDADANÍA

Sobre la petición de que se pregunte directamente a la ciudadanía de Treviño, Miguel Ángel Torres ha respondido que entiende la "lógica" del planteamiento, aunque ha reiterado que cualquier modificación territorial debe ajustarse a los procedimientos previstos legalmente.

"Tenemos que ir cumpliendo los pasos que exige el ordenamiento jurídico para que finalmente se puedan manifestar de manera libre también los ciudadanos de un territorio determinado", ha concluido el ministro.