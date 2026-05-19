El PNV plantea que Vitoria-Gasteiz recupere calles dedicadas a los lehendakaris Ardanza y Garaikoetxea

Archivo - José Antonio Ardanza con Carlos Garaikoetxea (i) - JOSU CHAVARRI - Archivo

VITORIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, ha trasladado a la alcaldesa, Maider Etxebarria, una propuesta para que la ciudad recupere calles dedicadas a los lehendakaris José Antonio Ardanza y Carlos Garaikoetxea, como "reconocimiento institucional a su trayectoria y a su aportación política e histórica a Euskadi".

La iniciativa llega, además, tras el reciente fallecimiento de Garaikoetxea, primer lehendakari de la etapa democrática, cuya figura ha sido ampliamente reconocida estos días por diferentes instituciones y representantes políticos.

Desde el PNV han recordado que ambos lehendakaris ya contaron con calles en Vitoria-Gasteiz en el año 1999, durante el mandato de José Ángel Cuerda, aunque esa denominación fue posteriormente revertida por el Partido Popular, tras el cambio de gobierno municipal.

"Creemos que Vitoria-Gasteiz tiene hoy la oportunidad de recuperar aquel reconocimiento institucional y hacerlo además desde el consenso y el respeto a dos figuras clave de la historia reciente de Euskadi", ha defendido Artolazabal en los micrófonos de Radio Vitoria.

En este sentido, el grupo municipal ha considerado que resulta "coherente" que la capital de Euskadi reconozca también a Ardanza y Garaikoetxea, del mismo modo que ya cuentan con calles en la ciudad los lehendakaris José Antonio Aguirre y Jesús María Leizaola.

"Fueron dos figuras fundamentales en la construcción del autogobierno vasco, en la consolidación de nuestras instituciones y en una etapa decisiva para Euskadi. Creemos sinceramente que merecen tener un espacio permanente en el callejero de la capital", ha señalado la portavoz 'jeltzale'.

"ALTURA POLÍTICA"

Artolazabal espera que esta propuesta pueda abordarse con "la altura política que merece el reconocimiento a dos lehendakaris que forman parte de la historia democrática y del autogobierno de Euskadi".

"El planteamiento no entra ahora mismo a definir espacios concretos, ya que esa decisión corresponde a Alcaldía. La propuesta busca abrir un reconocimiento institucional acorde al papel histórico y político que José Antonio Ardanza y Carlos Garaikoetxea desempeñaron en la historia reciente de nuestro país", ha concluido.