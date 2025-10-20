PNV preguntará a Grande-Marlaska por el proceso para que la Ertzaintza se incorpore al Punto de Contacto Único

BILBAO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV interpelará este próximo miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conocer cómo va el proceso para incorporar a la Ertzaintza como cuerpo de policía integral al Punto de Contacto Único de intercambio de información policial en la Unión Europea.

El diputado Mikel Legarda formulará esta pregunta al ministro del Interior, amparándose en la Directiva 2023/977 relativa al intercambio de información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros para luchar contra la delincuencia transfronteriza, por el que a España le corresponde designar este Punto de Contacto Único en el que deberían incorporarse todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra.

En concreto, Mikel Legarda preguntará a Grande-Marlaska por cómo va a cumplir el Gobierno los mandatos europeos sobre seguridad "teniendo en cuenta a las policías integrales de las CCAA como la Ertzaintza".