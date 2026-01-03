PNV, preocupado por la "ruptura de normativa internacional" de EEUU, espera que Venezuela acceda al régimen democrático

El presidente del EBB, Aitor Esteban, a su llegada al debate de los Presupuestos de 2026, en el Parlamento vasco, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha manifestado su "preocupación" por lo que considera la "ruptura unilateral de la normativa internacional" por parte de Estados Unidos tras su "incursión" en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Asimismo, espera que Venezuela "pueda iniciar una transición política para acceder a un régimen democrático".

En un comunicado, el PNV se ha referido, de esta manera, a los ataques de EEUU contra Caracas y sus alrededores y al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada esta madrugada.

El EBB del PNV se ha mostrado preocupado por "la ruptura unilateral de la normativa internacional" por parte de EEUU con "su incursión en Venezuela" y la captura de Maduro y de su esposa", a falta de "confirmación independiente y transparente de los hechos".

La formación jeltzale considera que "la vuelta al orden mundial multilateral es la manera más eficaz de proteger la paz mundial" y ha exigido "transparencia y respeto al derecho internacional al Gobierno de EEUU".

Por otra parte, el PNV confía en que Venezuela "pueda iniciar una transición política para acceder a un régimen democrático". El EBB ha recordado que las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, del 28 de julio de 2024, por las que Nicolás Maduro se mantuvo en el poder "fueron falseadas y que Edmundo González Urrutia obtuvo más apoyos, así lo declararon tanto el Panel de Expertos de Naciones Unidas como el Centro Carter".

Así, el PNV confía en que "Venezuela pueda iniciar una transición política para acceder a un régimen democrático que respete las libertades públicas y los derechos humanos, y dé respuesta a las necesidades de paz y reconciliación de la población", para lo que considera necesario "devolver cuanto antes la voz a venezolanos y venezolanas con las debidas garantías democráticas".