PNV presentará una enmienda a su texto sobre el euskera en las OPEs y hablará con quien quiera "negociar honestamente"

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha adelantado que presentará una enmienda a su iniciativa en torno a la reforma de la Ley de Empleo Público para reforzar la seguridad jurídica del euskera en las OPEs y hablará, con una actitud "flexible", con todas las formaciones que quieran "negociar honestamente", aunque ha rechazado generar "excesivas expectativas" dada las "posiciones divergentes" de las principales fuerzas políticas, según han explicado fuentes de la formación jeltzale.

Las mismas fuentes han recordado que el próximo 30 de abril expira el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Empleo Público vasco y han precisado que ofrecerán próximamente más detalles de la enmienda que van a presentar a su propio texto.

Una vez expirado el plazo de enmiendas y abierta la fase de ponencia, el PNV cree que será "un buen momento" para analizar los textos que hay encima de la mesa y "explorar las distintas vías de cara a alcanzar posibles acuerdos".

En este sentido, el PNV ha asegurado que está dipuesto a sentarse y hablar "con todas aquellas fuerzas políticas que estén dispuestas a negociar honestamente" y con el objetivo de "garantizar la seguridad jurídica en las ofertas públicas de empleo en Euskadi".

En este sentido, los jeltzales se han comprometido a mantener una "actitud flexible y constructiva" y han instado al resto de agentes a "compartir esa actitud"

EXPECTATIVAS

No obstante, el PNV ha añadido que es "inadecuado" generar "excesivas expectativas" vistas las "posiciones divergentes" que han mantenido las principales fuerzas políticas en esta materia.

Este planteamiento se produce a unos días de que concluya ese plazo para presentar enmiendas y este mismo martes también se pronunciaba el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que reconocía que no veía posible un acuerdo con la propuesta que había planteado el PNV, aunque se mostraba dispuesto a sentarse con los jeltzales. También adelantaba que si el PNV y EH Bildu -que tiene su propia propuesta- alcanzaban un acuerdo en esta materia sería "en perjuicio de los derechos laborales de miles de trabajadores".