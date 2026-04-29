PNV propone diferir en el tiempo la acreditación del euskera en ciertas plazas de las OPEs

Díez Antxustegi y Markel Olano - EUROPA PRESS

VITORIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha propuesto generalizar la figura de la preceptividad diferida en todas las Ofertas Públicas de Empleo, lo que implicaría que, en un determinado número de plazas, se pudiera acceder a un empleo público con el compromiso de cumplir los requisitos lingüísticos asociados al mismo en un determinado plazo, pese a no acreditar ese nivel en el momento de acceder a ese puesto.

Esta propuesta se recoge en una de las tres enmiendas presentadas por el PNV a su propio proyecto para reformar la Ley de Empleo público y, de esa forma, reforzar la seguridad jurídica de los requisitos sobre el conocimiento del euskera en las convocatorias de empleo público en Euskadi, donde tanto esta lengua como el castellano son idiomas oficiales.

Las enmiendas que ha registrado el PNV a su propio proyecto de ley han sido presentadas este miércoles, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, por los parlamentarios 'jeltzales' Joseba Díez Antxustegi y Markel Olano, que han constatado el "fracaso" de las negociaciones con el PSE-EE (socio del PNV en el Gobierno Vasco) para sacar adelante esta reforma.

Ante la falta de acuerdo con los socialistas, ambos parlamentarios han emplazado a EH Bildu --que ha registrado su propia reforma para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos de euskera en las OPE-- a facilitar con una abstención la aprobación de la proposición de ley 'jeltzale', con el fin de "evaluar" más adelante si resulta eficaz para evitar que sigan produciéndose sentencias judiciales que anulan los requisitos lingüísticos en las OPE de las administraciones vascas.

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco ha asegurado que lo que proponen no es la "adhesión incondicional" de EH Bildu a su propuesta, sino que facilite la aprobación de la reforma que dará lugar a la modificación "progresiva" del sistema. En el caso del PSE, ha subrayado que no ha sido el PNV, sino la propia formación socialista, la que ha sido "clara" al "descartar" la posibilidad de un acuerdo con su partido.

Uno de los elementos clave de los cambios propuestos por el PNV en sus enmiendas es la generalización de la figura de las denominadas 'preceptividades diferidas' en las OPE, un mecanismo que --según los 'jeltzales'-- "permite compatibilizar el impulso del euskera con la apertura y seguridad de los procesos de empleo".

En concreto, la enmienda plantea que las administraciones públicas puedan establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiera en el tiempo. De este modo, las personas podrán acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico, disponiendo posteriormente de un plazo para alcanzarlo, con el compromiso de la propia Administración de facilitar la formación necesaria. El conocimiento de euskera será un mérito también en esos casos.

ÍNDICE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Además, las enmiendas del PNV establecen que cada administración deberá contar con su propio índice de obligado cumplimiento, que determinará "con el máximo rigor" qué plazas tienen fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo mediante criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta la función del puesto, los criterios lingüísticos de uso, y la realidad sociolingüística del entorno. Dichos criterios serán determinados en el decreto que, en caso de que salga adelante esta reforma legal, se aprobará con posterioridad.

De la misma forma, desaparecería el índice general de obligado cumplimiento, tal y como ha planteado desde el principio el grupo jeltzale, al ser uno de los elementos "más débiles" de la actual normativa desde el punto de vista jurídico.

SIN "MIMBRES"

Díez Antxustegi ha explicado que si bien el PNV ha registrado tres enmiendas a su propia reforma para reforzar la seguridad jurídica de los criterios lingüísticos de las OPE, no ha planteado enmienda alguna a la modificación legal que ha presentado EH Bildu con este mismo objetivo. Esto --según ha dicho-- se debe a que no existen "mimbres" para alcanzar un acuerdo en torno a la propuesta de la coalición soberanista.

El portavoz 'jeltzale' ha argumentado que lo que plantea EH Bildu es "invertir" el actual sistema, lo que --según ha dicho-- generaría "una gran incertidumbre". "Pretenden cambiar de raíz un sistema que nos ha permitido hacer un camino exitoso en la progresiva euskaldunización de la Administración", ha afirmado el PNV, que ha destacado que el modelo actual ha permitido que en los últimos 30 años, se haya pasado de un 34% de trabajadores de la Administración vasca con alguna acreditación de euskera, a un 90% en esta situación.

Díez Antxustegi ha añadido que el sistema actual cuenta con el "aval" del Tribunal Constitucional, algo "especialmente importante" en un momento en el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha consultado al TC sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos de la Ley de Empleo Público de Euskadi relacionados con las exigencias lingüísticas.