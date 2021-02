PNV y PSE defienden la estrategia "adaptativa" de vacunación del Gobierno Vasco frente a las críticas de la oposición

EH Bildu insiste en pedir la dimisión de Sagardui y PP+Cs ve "casi bochornoso" lo ocurrido con los 800 centenarios "desaparecidos"

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los partidos que conforman el Gobierno Vasco, PNV y PSE, han defendido la estrategia "adaptativa" de vacunación en Euskadi y el hecho de que se vaya a reducir la reserva estratégica de segundas dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Por su parte, las formaciones de la oposición han criticado la "falta de planificación" del Gobierno Urkullu en el proceso de vacunación, lo que ha llevado a EH Bildu a insistir en pedir la dimisión de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, PP+Cs ve "casi bochornoso" lo ocurrido con los 800 centenarios "desaparecidos" y Elkarrekin Podemos ha pedido un debate sobre por qué las mutuas tienen que participar en la inoculación de las vacunas.

En un debate en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado, entre otras cuestiones, el impacto de la pandemia de covid-19 y el calendario de vacunación.

La parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha valorado que las residencias de mayores de Bizkaia y Gipuzkoa estén desde este pasado viernes "libres de covid" y ha incidido en que la vacunación es "la esperanza para dejar atrás esta pesadilla".

Pese a todo, ha reconocido que el suministro de vacunas todavía es "escaso e incierto" y ha destacado que, pese a que no se ha cumplido con las previsiones anunciadas en cuanto al número de dosis recibidas, Osakidetza está "haciendo frente a un proceso de vacunación que es una especie de puzzle". "No es todo lo rápida que quisiéramos, pero será", ha añadido.

Por contra, ha calificado la estrategia de la oposición de "decepcionante" y ha advertido de que ahora critican el proceso de vacunación, pero antes utilizaron "los rastreos, las PCR o las EPIs para desgastar al gobierno".

Asimismo, ha argumentado que la estrategia de vacunación desarrollada desde el Departamento de Salud es "adaptativa", porque las circunstancias cambian y la "información sobre las vacunas también va cambiando". "El mantener un 'stock' estratégico es una buena estrategia que en el caso de AstraZeneca se va a relajar, lo que permitirá inocular la primera dosis a más personas", ha relatado.

Por último, y en referencia al hecho de que se esté vacunando en las mutuas a los profesores de infantil y primaria, la representante jeltzale ha incidido en que las mutuas "no son empresas privadas, sino entes parapúblicos que están supervisados".

PSE-EE

Desde el otro partido que conforma el Ejecutivo vasco, el parlamentario del PSE Ekain Rico ha afirmado que la inmunización de las personas de las residencias de mayores supone una "buenísima noticia que constata la efectividad de las vacunas en todo este proceso".

A su juicio, se debe trasladar a la ciudadanía un mensaje de confianza en el proceso de vacunación, así como "aprender de los errores y ver las evidencias científicas". "Nos parece acertado reducir la reserva estratégica de AstraZeneca al poder dispensarse hasta en diez semanas el segundo pinchazo para que personas de menos de 55 años tengan acceso a ella", ha valorado.

Además, ha considerado "falso" el debate generado por la vacunación en las mutuas, cuestión que está avalada por el consejo interterritorial. "Lo que se hace es incorporar a gente preparada para ello. Es positivo el contar con cuantas más herramientas mejor", ha añadido.

Por último, ha reconocido que se han cometido errores por parte de todas las administraciones y se darán "muchas actualizaciones" en el proceso de vacunación, al tener "más vacunas y mas evidencias científicas", pero eso "no es que haya improvisación, sino que se avanza en la lucha contra el virus".

EH BILDU

Desde las filas de EH Bildu, su parlamentaria Nerea Kortajarena ha insistido en reclamar la dimisión de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y ha advertido sobre las 45.000 vacunas a disposición de Osakidetza que no se han administrado, señalando que "cada vacuna que no se pone, pone una vida en peligro".

A juicio de la coalición abertzale, el proceso de vacunación está siendo "un poco caótico", por lo que ha criticado la "falta de planificación y descoordinación, que vemos día tras día y semana tras semana".

"Se decía que empezaba la vacunación del personal docente de centros públicos, se confía a una mutua, Mutualia, porque ofrece más posibilidades para vacunar en horas no lectivas y en fin de semana. Eso merece una explicación", ha indicado, para reclamar las cifras de "cuánto nos cuesta" esa derivación a un centro privado.

Asimismo, ha apuntado que se empieza la vacunación con 15.000 personas de los centros públicos, "pero nos sabemos cómo va a continuar". "No hay un plan por escrito que permita saber cómo va a ser ese proceso de vacunación. También sabíamos que han desaparecido 800 mayores de cien años, o residen en otros sitios. Osakidetza no tiene actualizados los datos, ni los está manejando de manera eficiente", ha reprochado.

En esta línea, ha lamentado que no se dispone de fecha para vacunaciones de personas de más de 80 años y "ahora se cambia el criterio de reserva de la vacuna". "El proceso de vacunación está lleno de incógnitas, hay poca transparencia. No sabemos qué ha pasado con los mayores de 100 años, se nos adelanta que puede pasar lo mismo con los mayores de 90", ha afeado.

ELKARREKIN PODEMOS

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha coincidido con otras formaciones de la oposición en alertar sobre "las muchas cosas que se han hecho mal" en el proceso de vacunación contra la pandemia.

"No hay una buena planificación, primero llegaron los escándalos mayúsculos de Santa Marina y Basurto; hay unas disfunciones que señalaban los sindicatos en la vacunación del personal de Osakidetza, con diferencias entre OSIs en grado de vacunación; la vacunación en enseñanza con poca información y poca transparencia...", ha enumerado.

En esta línea, ha criticado también que no se vacunase al personal de ambulancias, cuando se vacunaba al resto de personal de Osakideza. "Son empresas privadas al servicio de Osakidetza, pero es un personal que trabaja con Osakidetza y está en contacto con enfermos covid", ha alertado, para insistir en la "mala planificación". "Cuando lo decimos, no se nos puede decir que queremos dañar la imagen de Osakidetza", ha lamentado.

Asimismo, ha defendido al necesidad de hacer un debate sobre por qué las mutuas tienen que participar en el proceso de vacunación, y ha pedido más recursos para Osakidetza, de forma que no tenga que derivar labores a empresas privadas.

PP+Cs

Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha valorado que las empresas farmacéuticas hayan sido capaces de elaborar una vacuna eficaz en menos de un año.

Asimismo, ha apostado por "aprovechar todos los recursos públicos y privados" en el proceso de vacunación y ha reconocido que confía en Osakidetza, pero "no tanto en la gestión del Departamento y de la consejera Sagardui". "De 1.800 personas de más de 100 años que no te aparezcan 800 y no se sepa dónde están es muy grave, casi bochornoso", ha sostenido.

De este modo, ha apostado por que el Ejecutivo vasco busque la colaboración con mutuas o clínicas privadas para que la vacunación sea "más eficaz" y ha mostrado su deseo de que esa colaboración se pudiera extender a las farmacias.