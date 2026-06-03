PNV y PSE rechazan las 16 propuestas presentadas por EH Bildu al 'Plan Estratégico del Euskera 2026-2030'

Archivo - El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE han rechazado las 16 propuestas presentadas por EH Bildu al 'Plan Estratégico del Euskera 2026-2030', según ha denunciado el parlamentario Josu Aztiria, que ha acusado a ambos partidos de "mantener la estrategia de no pactar nada" con la coalición soberanista.

El rechazo a las propuestas de EH Bildu se ha producido durante el debate, en comisión parlamentaria, de este plan del Gobierno Vasco, que ha sido presentado en la Cámara por la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea.

EH Bildu ha denunciado, a través de un comunicado, que las 16 propuestas que ha registrado "para mejorar el documento y corregir sus carencias" han sido rechazadas "sin excepción" por el PNV y el PSE.

Aztiria ha criticado la actitud de ambos grupos, a los que ha reprochado que por una parte afirmen que "el euskera es un reto de país que nos necesita a todos" mientras, al mismo tiempo, mantienen "una estrategia de no pactar nada con EH Bildu".

El parlamentario ha censurado que esa actitud "ha llevado a PNV y PSE a rechazar, entre otras cuestiones, que se universalice el derecho a aprender euskera abordando a tal fin los factores (económicos, falta de tiempo, culturales,) que pueden ser un obstáculo en el proceso de aprendizaje".

También se han rechazado sus propuestas para que el euskera "sea el idioma hegemónico y habitual en las actividades de ocio y tiempo libre organizado para menores de 16 años"; y que el presupuesto de política lingüística llegue al 2% del presupuesto global del Gobierno Vasco.

"El PNV y PSE han llevado a tal extremo su estrategia en contra de EH Bildu que han llegado a votar en contra de que [el Gobierno Vasco] proponga medidas para que el euskera sea predominante en actividades sociales, deportivas y culturales".

"El resultado de esa estrategia -ha denunciado Aztiria- es un Plan Estratégico "que no define ni las prioridades ni las principales apuestas", de forma que no es más que "un plan llevado por la inercia que no permite dar el salto que necesita el euskera en este momento".