El PNV reclama a EH-Bildu un plan de seguridad para la comida popular de las fiestas de Artziniega (Álava)

La Campa de la Encina permanece actualmente precintada por el riesgo derivado del estado del arbolado - PNV

VITORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha pedido al Gobierno municipal de EH Bildu en Artziniega que establezca un plan de seguridad para la comida popular de las fiestas de la localidad alavesa, que se celebran entre el 4 y el 13 de septiembre, ante el precintado de la Campa de la Encina

La formación jeltzale, a través de un comunicado, ha solicitado al Ayuntamiento que concrete el aforo, las zonas habilitadas, los accesos, los medios de control y posibles espacios alternativos antes de una jornada que reúne a cientos de personas.

La Campa de la Encina permanece actualmente precintada por el riesgo derivado del estado del arbolado, una situación que genera preocupación ante la celebración de la tradicional comida popular.

Ante esta situación, el grupo municipal del PNV ha registrado una solicitud de información dirigida al equipo de Gobierno de EH-Bildu para conocer con antelación qué medidas de seguridad tiene previsto adoptar el Ayuntamiento y cómo pretende garantizar que la celebración pueda desarrollarse sin poner en riesgo a las personas asistentes.

El PNV considera que la seguridad y la integridad física de vecinos y vecinas "deben estar por encima de cualquier otra consideración y entiende que, si existe un riesgo para las personas, deben adoptarse todas las medidas preventivas necesarias".

Sin embargo, ha advertido de que el precintado del espacio, por sí solo, no constituye una planificación de seguridad suficiente ante una jornada en la que previsiblemente habrá una gran concentración de personas.