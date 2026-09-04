PNV reclama a PP y EH Bildu responsabilidad por las acusaciones por el 'caso palacete' que "no han quedado acreditadas"

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, ha considerado "una buena noticia" el sobreseimiento de la causa penal por el derribo del palacete de Getxo Irurak Bat, ha destaca el respeto del partido jeltzale a la Justicia y ha reclamado a PP y EH Bildu responsabilidad por "las acusaciones que realizaron durante meses que no han quedado acreditadas".

En un auto dictado este viernes, el juez de instancia de Getxo ha acordado el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento, en el que había diez personas investigadas, entre ellos tres exconcejales del PNV, al no apreciar delito urbanístico ni de prevaricación, ya que "cabía el derribo".

En un comunicado, Ansola ha valorado "positivamente" el sobreseimiento del procedimiento judicial relacionado con el edificio Irurak Bat de Getxo y ha afirmado que esa decisión "pone fin a una etapa especialmente dolorosa e injusta para las personas que se han visto afectadas por este proceso".

Según ha remarcado, el auto deja claro que no se trataba de un edificio "singularmente protegido", tal y como ha defendido desde el inicio el Ayuntamiento de Getxo.

"Desde el PNV hemos mantenido en todo momento un respeto absoluto hacia la Justicia y hacia el trabajo de los tribunales. Hemos defendido siempre la presunción de inocencia de todas las personas implicadas, y hemos confiado en que el procedimiento judicial acabaría aclarando los hechos", ha señalado Ansola.

Este sobreseimiento, ha manifestado, supone "una buena noticia, especialmente para las personas que han tenido que soportar durante meses las consecuencias personales, políticas y mediáticas de una investigación judicial".

Ansola ha puesto también en valor la actitud mantenida por las personas afectadas, que "han actuado con responsabilidad y han asumido incluso responsabilidades políticas cuando las circunstancias lo han requerido, a pesar de que finalmente el procedimiento judicial no haya establecido responsabilidad penal".

El presidente del PNV de Bizkaia, que cree que el cierre de la causa debe servir también para hacer una reflexión sobre la utilización política de los procedimientos judiciales, ha considerado "impropia de representantes políticos" la actitud mantenida por el PP y EH Bildu.

"Han condenado y lapidado injustamente a tres personas, con el único objetivo de desgastar al Partido Nacionalista Vasco", les ha reprochado, para lamentar que "durante todo este tiempo hemos escuchado acusaciones muy graves y se han realizado juicios políticos que han ido mucho más allá de lo que posteriormente ha podido acreditarse en sede judicial".

Ahora que la Justicia "ha hablado", Ansola espera que "quienes hicieron esas acusaciones tengan también la responsabilidad y la honestidad de revisar su actitud".

En política, ha dicho, "podemos discrepar, exigir responsabilidades y criticar las decisiones de nuestros adversarios, lo que no podemos hacer es convertir una investigación judicial en una condena anticipada".

Tras afirmar que "es momento de pasar página, recuperar la normalidad y centrar todos los esfuerzos en trabajar por Getxo y por Bizkaia"", ha reiterado que "hoy toca reconocer el daño que se ha causado, respetar la decisión de la Justicia y mirar hacia adelante". Desde el PNV, ha asegurado, seguirán trabajando "con la misma responsabilidad, transparencia y compromiso de siempre".