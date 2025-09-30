PNV reivindica la "solvencia" de la Diputación y el "liderazgo" de Mendoza frente al "catastrofismo" de EH Bildu

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Euge Arrizabalaga, ha puesto en valor la "solvencia" del Gobierno foral y el "liderazgo" de su diputada general, y ha resaltado que Eider Mendoza ha planteado "propuestas viables, reales y efectivas" frente al "catastrofismo que pretende vender EH Bildu".

Arrizabalaga ha defendido, en el Pleno de Política General que se celebra este martes en las Juntas de Gipuzkoa, que el Ejecutivo foral "ofrece seguridad y estabilidad, sin retórica vacía ni demagogia", y que se trata de "un proyecto ambicioso, de futuro, de esperanza, humanista y de justicia social, factible y refrendado en datos".

En este sentido, ha destacado la "vocación de diálogo" que Mendoza ha materializado a lo largo de su mandato en "dos acuerdos clave" para Gipuzkoa como son los presupuestos y la reforma fiscal.

La portavoz jeltzale ha remarcado que el PNV "juega a favor de la buena política: honesta, eficaz y realizable, en Gipuzkoa y en Euskadi". "El sello del Gobierno Foral que encabeza Eider Mendoza es la mejora continua mediante la innovación, la previsión, la responsabilidad con el futuro y la eficacia en las políticas; una combinación equilibrada de sentido común y visión estratégica", ha añadido.

Arrizabalaga ha subrayado también que el Gobierno foral "ha hecho de la necesidad virtud, apostando por el diálogo y los acuerdos", tanto con los agentes sociales, económicos y culturales como con los grupos de la oposición. "El modelo de gobernanza que ha desarrollado la Diputación Foral durante los últimos diez años es singular, innovador y participativo", ha añadido.

"RETÓRICAS CATASTROFISTAS"

Frente a esta "agenda constructiva", Arrizabalaga ha denunciado que EH Bildu "no resulta creíble para alcanzar acuerdos" y ha recordado su "enésimo no" a los presupuestos para el 2025 el pasado diciembre.

Asimismo, ha criticado "el uso de "retóricas catastrofistas" y demagógicas en la que pivota su estrategia en Gipuzkoa", frente a la "estrecha colaboración" con el Gobierno central y su "actitud proclive" con el PSN en Navarra.

En el plano internacional, Euge Arrizabalaga también ha exigido "coherencia" en materia de derechos humanos, reprochando a EH Bildu su "doble vara de medir" con Ucrania y su "sutileza" con Putin. En cambio, "el PNV dice sí a la paz, sí al derecho internacional, y sí al multilateralismo".

"El Gobierno de Netanyahu ha matado a 65.000 personas y denunciamos el genocidio con toda la fuerza de nuestra voz. Y Putin, en Ucrania, ha matado a 100.000 personas hasta ahora y, entre ellas, 20.000 son civiles. Dejen de hablar con la boca pequeña de lo que está haciendo Putin en Ucrania. No, al genocidio de Netanyahu. No, a la barbarie de la invasión rusa de Putin en Ucrania", ha remarcado.

Asimismo, la portavoz jeltzale ha reafirmado el compromiso "inequívoco" del PNV con el euskera, pero ha advertido de los retrocesos recientes que "condena al euskera de facto a ser lengua oficial a ser lengua subordinada", en referencia a las últimas sentencias judiciales en contra del euskera.

"Gipuzkoa es abertzale y euskaldun, orgullosa de su identidad abierta y moderna; por eso el PNV reafirma su compromiso con el euskera como eje de cohesión y progreso, impulsando políticas útiles que refuercen su uso social y su normalización lingüística, también en la Administración", ha afirmado.

Por último, la portavoz del PNV ha recordado que "la estabilidad, el liderazgo y el rumbo hacen que Gipuzkoa mantenga excelentes indicadores sociales y económicos, fruto de un proyecto serio y de futuro". "Defendemos un nuevo Estatus político para Euskadi basado en el reconocimiento nacional, la bilateralidad y un autogobierno eficaz, que ponga estas herramientas al servicio del bienestar y los intereses de los guipuzcoanos", ha concluido.