PNV urge a la Comisión Europea a dar prioridad a proyectos de Alta Velocidad ya acordados y aprobados como la Y vasca

BILBAO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha urgido este miércoles a la Comisión Europea a dar prioridad a los proyectos de Alta Velocidad ya acordados y aprobados, como la Y vasca.

Durante su intervención ante las comisiones de Transportes e Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, Agirregoitia ha reclamado a los comisarios europeos de Transporte y Energía, Apostolos Tzitzikostas y Dan Jorgensen, que prioricen las infraestructuras y conexiones ya acordadas en el nuevo mecanismo Connecting Europe Facility (CEF en sus siglas en inglés) el instrumento dedicado a la financiación de infraestructuras europeas, que entrará en vigor a partir de 2028, según ha informado la formación jeltzale.

La europarlamentaria del PNV ha afirmado que los "retrasos" que se han producido "hacen imposible" las conexiones transfronterizas. En este sentido, ha explicado que la Comisión Europea dispone de muchos estudios que aseguran que estas conexiones tienen impactos positivos en el Producto Interior Bruto (PIB), en la generación de empleo y, por lo tanto, de riqueza.

"Necesitamos que presionen y que ayuden también donde lo necesiten a los Estados para que exista un compromiso real político y de financiación", ha manifestado Oihane Agirregoitia, como ponente de la comisión de Transportes de la Eurocámara del mecanismo.

"Como sabemos que la financiación no llega para todo, lo que pedimos es que los fondos del programa se destinen a proyectos de la Unión Europea frente a terceros países. Estamos en un momento muy crítico. Entendemos que la financiación debe estar dirigida a mejorar la conectividad en Europa y a mejorar precios de la energía porque nuestra gente se merece energía más barata y buenas conexiones", ha defendido.