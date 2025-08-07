La población de Euskadi se incrementa en 2.355 habitantes en el último trimestre por el aumento de personas extranjeras

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población residente en Euskadi se incrementó en 2.355 personas en el segundo trimestre de este año respecto al trimestre anterior, debido al aumento de las personas nacidas en otros países. De este modo, la población vasca se situó en 2.44.582 habitantes a fecha 1 de julio, según los datos dados a conocer este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del Estado, la población aumentó en este periodo un 0,24% y el País Vasco fue una de las comunidades con menor incremento porcentual, del 0,11%.

El crecimiento de la población vasca se debió a la evolución de las personas nacidas en el extranjero, que se incrementaron en 4.462 (+1,3%) hasta alcanzar las 327.276. Por su parte, la población nacida en España se redujo en 2.107 personas (-0,10%), con lo que se situó en 1.917.306 habitantes.