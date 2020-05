E-Podemos dice que solo PNV apoya los comicios en julio: "La ciudadadanía no tiene la cabeza para elecciones"

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, cree que solo el PNV es favorable a hacer los próximos comicios autonómicos en el mes de julio y ha asegurado que la ciudadanía "no tiene la cabeza para elecciones", por lo que considera que "no tiene mucho sentido pensar ahora en campañas y en confrontación electoral".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera a la reunión del pasado 30 de abril entre el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y los partidos políticos para abordar la celebración de las elecciones vascas, tras ser suspendida la fecha del 5 de abril por el coronavirus. Urkullu trasladó a las formaciones que hay dos posibles escenarios para celebrar los comicios, en julio o después del verano, en septiembre u octubre.

Gorrotxategi ha indicado que la reunión de la pasada semana se desarrolló en términos cordiales, pero no era un encuentro en el que se pudieran tomar decisiones porque "no era ni el momento, ni el lugar, ni se tenía información".

Por lo tanto, ha asegurado que fue un "intercambio de impresiones" y ha manifestado que, cuando mantuvieron la primera reunión el 16 de marzo", todos salieron, a su juicio, "con la sensación" de que esa mesa de partidos se iba a "reunir mucho más a menudo y que iba a tener continuidad en el tiempo que no ha tenido". Gorrotxategi ha asegurado que "no ha habido absolutamente ningún contacto en mes y medio, cero contactos", por lo que, cuando se volvieron a ver mes y medio después "sin haber mediado ni una sola palabra entre nadie fue agradable, cortés".

Gorrotxategi ha afirmado que "ningún partido político, salvo el PNV, estaba por hacer las elecciones en julio" y ha indicado que, en la reunión, transmitió que "la ciudadanía ahora mismo no tiene la cabeza para elecciones".

"Estamos en un estado de alarma, la gente está preocupadísima, primero, por su salud, y muy preocupada por la economía y también por la situación social y pensar ahora en campañas electorales y en confrontación electoral no tiene mucho sentido", ha agregado.

Ante la próxima reunión del 14 de mayo para abordar este tema, ha manifestado que un encuentro entre todos los partido con representación parlamentaria en Euskadi "puede dar mucho más que para decidir si se le apoya o no al Lehendakari en su decisión". En este sentido, ha recordado

que la convocatoria de elecciones es una decisión que corresponde al Lehendakari.

"El mismo Lehendakari adelantó las elecciones cuando no hacía absolutamente ninguna falta, con unos presupuestos recién aprobados, ahora mismo estaríamos con un Parlamento y un Gobierno vigente si no se hubieran adelantado las elecciones. ¿Por qué se hizo? Habría que preguntar al Lehendakari por qué, sin ninguna necesidad, con un presupuesto aprobado, con proyectos políticos sobre la mesa", ha afirmado.

Gorrotxategi ha asegurado que, si sigue siendo la voluntad del Lehendakari convocar elecciones para julio, "no necesita reunir a los partidos políticos y pedir su opinión, si ya tiene tomada esa decisión", ha manifestado.

DESESCALADA

Por otra parte, en relación a la desescalada, Gorrotxategi entiende que estarán "bien" las fases establecidas y ha indicado que no se puede valorar si conocimiento científico. En todo caso, se ha mostrado satisfecha por poder emprender esa desescalada y "deseando que las fases vayan por orden y no haya que dar pasos para atrás porque las cosas se tuercen".

Ante las críticas a la gestión al Gobierno central de esa desescalada, ha manifestado que, por lo que conoce, todo está abierto a la cooperación y coordinación y "en todo momento siempre se ha dicho que todo está abierto".

Por tanto, ha asegurado que "no comprende muy bien" esa preocupación porque se trate de "cosas cerradas, imposibles, inamovibles e impermeables", dado que las conversaciones son "diarias entre la Administración y gobiernos. "No entiendo bien esas críticas tan feroces", ha apuntado.

Ante las peticiones de que concluya el estado de alarma, una solicitud que también plantea el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que le parece una "irresponsabilidad absoluta" porque la "única manera" de tomar medidas como la del confinamiento o comprometer a empresas privadas a aportar servicios públicos es con un estado de alarma.

Gorrotxategi ha asegurado que "no es verdad" que se puedan tomar las mismas medidas sin estado de alarma. La candidata de Elkarrekin Podemos-IU ha manifestado que, si ahora las cosas "van mejor" es porque se han tomado "medidas drásticas en el contexto del estado de alarma, que no hubieran podido tomarse de otra manera".

"Alegrarse porque nos va mejor y, a la vez estar pidiendo que las cosas se hagan de otra manera, sabiendo que nos va mejor porque las cosas se han hecho como se han hecho, no lo entiendo, salvo que la única clave sea que realizar elecciones en un contexto de estado de alarma es muy rarito, entonces necesitamos no tener estado de alarma para que no quede tan raro eso de no hacer elecciones, pero ya estamos hablando de motivaciones que no vienen al caso", ha agregado.

Ante la opinión de diferentes catedráticos de derecho constitucional que consideran que ya no es necesario el estado de alarma, ha manifestado que ella no es catedrática pero sí profesora de derecho constitucional y ha asegurado que un académico de derecho constitucional

"no tiene criterio" porque puede decir, dependiendo de las medida a tomar, si es necesario o no el estado de alarma, pero "no tiene ni idea de cuáles son las medidas necesarias tomar".

"Lo principal es saber, primero, cuál es la respuesta que se debe dar para la gestión del virus y, en función de las necesidades, entonces el estado de alarma tendría o no sentido, pero ningún académico de derecho constitucional tiene el conocimiento y los datos suficiente para decir si las medidas que permite un estado de alarma son las que deben tomarse en este contexto o no", ha añadido.

Preguntada por si no ha visto la democracia comprometida durante el estado de alarma, Gorrotxategi ha afirmado que la democracia "ha estado comprometida y está comprometida por parte de la manera de ejercerse el poder político en tantos y tantos lugares, siempre". Por tanto, se ha cuestionado en qué se ha comprometido "especialmente" por la gestión del coronavirus.

"Eso me gustaría saber, si estamos hablando de medidas excepcionales, lógicamente lo son, respondiendo a una situación excepcional", ha indicado Gorrotxategi, que ha asegurado que la democracia se "compromete de muchas maneras", por ejemplo, difundiendo "noticias falsas, cuando se desinforma a la ciudadanía o cuando no se le permite un bienestar material suficiente porque sin bienestar material no hay libertad y sin libertad, no hay democracia".

Por lo tanto, ha señalado que, teniendo en cuenta que hay "tantísimas maneras de comprometer la democracia, hablar de la "democracia en mayúsculas solamente como arma arrojadiza contra un Gobierno en concreto es malo, es malo utilizar unos conceptos demasiados sagrados".