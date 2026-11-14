Podemos Euskadi defiende bajar alquileres un 40%, movilizar la vivienda vacía e impedir la especulación

Garbiñe Ruiz y Maite Gartzia - PODEMOS EUSKADI

SAN SEBASTIÁN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso de Podemos Euskadi por Gipuzkoa, Maite Gartzia, ha asegurado que para resolver el problema de la vivienda deben, entre otras cosas, "bajar los alquileres un 40% por ley, impedir su compra con fines especulativos y movilizar la vivienda vacía".

En un acto de campaña llevado a cabo en San Sebastián junto a la cabeza de lista al Congreso por Álava, Garbiñe Ruiz, Gartzia ha defendido que "no basta con construir más", sino que "hay que preguntarse qué construimos, para quién y a qué precio, porque si seguimos alimentando un modelo en el que la vivienda es un activo financiero, construir más puede terminar ampliando también las oportunidades de negocio de quienes especulan".

Por ello, ve necesario "bajar los alquileres un 40% por ley, impedir la compra de viviendas con fines especulativos, movilizar las viviendas vacías, intervenir sobre las viviendas de grandes tenedores y garantizar contratos de alquiler indefinidos por defecto". Además, ha apelado a la "responsabilidad política en Euskadi que no se puede eludir", en alusión a PNV y PSE.

"PNV y PSE han anunciado el compromiso de construir 10.000 viviendas protegidas, de las cuales 7.000 serían de alquiler asequible durante la legislatura, pero anunciar objetivos no es lo mismo que garantizar resultados", ha señalado, para añadir que deben fortalecerse Alokabide y Bizigune "que han permitido incorporar viviendas al alquiler asequible".

Además, ha apelado a parar los desahucios de personas vulnerables cuando no dispongan de una alternativa habitacional. "Esto no es una cuestión de caridad, es una obligación de las instituciones, la protección del derecho a la vivienda tiene que estar por encima de cualquier interés económico", ha señalado.

MOVILIZAR LAS QUE YA EXISTEN

Por su parte, Garbiñe Ruiz ha incidido en que no serviría "de nada construir más viviendas si no somos capaces de movilizar las que ya existen, proteger a quienes viven de alquiler y evitar que los fondos buitres y los grandes propietarios conviertan nuestros barrios en activos financieros".

La candidata por Álava ha afirmado que están "dispuestas a ir con todo", es decir, "frenar la especulación, limitar la concentración de viviendas, intervenir sobre los grandes tenedores, utilizar las herramientas de expropiación cuando corresponda y regular los alquileres".