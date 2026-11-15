Podemos Euskadi propone SMI de 1.800 euros y jornada semanal de 30 horas porque "trabajar debe servir para vivir"

Los andidato al Congreso por Bizkaia, José Manuel de Pablos, Gipuzkoa, Maite Gartzia, y Álava, Garbiñe Ruiz, en un acto de campaña en Bilbao. - PODEMOS EUSKADI

BILBAO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de los tres territorios vascos de Podemos Euskadi al Congreso de los Diputados han defendido la necesidad de implantar un Salario Mínimo Interprofesional de 1.800 euros mensuales y la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción salarial "comenzando de inmediato por las 35 horas", ya que "trabajar debe servir para vivir".

En un acto de campaña electoral llevado a cabo en Bilbao, el candidato al Congreso por Bizkaia, José Manuel de Pablos, y la candidata al Congreso por Gipuzkoa, Maite Gartzia, han defendido estas medidas "para que el crecimiento económico se traduzca en mejores salarios, estabilidad laboral y tiempo para vivir". En el encuentro también ha estado presente la cabeza de lista por Álava, Garbiñe Ruiz.

De Pablos se ha preguntado "¿de qué sirve que la economía crezca si la mayoría de la gente no tiene ni dinero ni tiempo para vivir?", y ha rechazado que la vida consista únicamente en trabajar a cambio de salarios insuficientes. Así, ha advertido de la pérdida de tejido industrial en Euskadi, "especialmente en Bizkaia", y de la destrucción de empleo estable, cualificado y de calidad, frente al avance de trabajos precarios en sectores como el turismo, la hostelería y la logística.

Ante esta situación, ha defendido elevar el SMI hasta los 1.800 euros mensuales y ha considerado "inaceptable que haya personas trabajando a jornada completa que sigan siendo pobres". "Si suben los precios y los beneficios empresariales, los salarios tienen que subir", ha afirmado, para añadir que "trabajar debe garantizar plenitud, no pura supervivencia".

Por su parte, Gartzia ha situado la reducción de la jornada laboral entre las prioridades de la formación morada, que propone alcanzar las 30 horas semanales sin reducción de sueldo, con una primera reducción inmediata a las 35 horas.

"La productividad ha crecido enormemente. Ese progreso no puede servir solo para que unos pocos acumulen beneficios; hay que repartir el tiempo de trabajo para que podamos cuidar de los nuestros, descansar y disfrutar de la vida", ha señalado.

Asimismo, Podemos plantea adelantar la edad ordinaria de jubilación a los 63 años, con pensiones dignas, y acabar con los planes de pensiones mixtos y las entidades de previsión social voluntaria (EPSV).

Respecto al empleo público, Gartzia ha defendido estabilizar a las trabajadoras y los trabajadores que sufren abuso de temporalidad. La candidata ha denunciado que profesionales de Osakidetza y de la escuela pública vasca encadenan durante años contratos, sustituciones y coberturas de bajas sin conseguir estabilidad laboral.

"No podemos permitir que nuestras médicas, enfermeros, profesoras y maestros consigan una plaza pasados los 45 años, después de 20 años enlazando contratos precarios", ha sostenido. Asimismo, ha advertido de que "quienes sostienen los servicios públicos no pueden pagar con incertidumbre y precariedad las malas gestiones y los intereses partidistas".

En esa misma línea, han propuesto estudiar la recuperación de la gestión pública de los servicios, con especial atención a las residencias y la atención a domicilio. Gartzia ha cuestionado que estos cuidados estén sometidos a intereses empresariales y ha advertido de que la búsqueda de márgenes de beneficio repercute tanto en la calidad de la atención como en las condiciones laborales de las trabajadoras.

"Defenderemos a quienes nos cuidan", ha afirmado la candidata al Congreso por Gipuzkoa, que ha vinculado la mejora de los servicios públicos con la estabilidad y los derechos de sus profesionales.