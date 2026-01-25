Podemos llama a crear un proyecto de izquierda vasca que no sea solo "sumar siglas y poner la alfombra roja al PSOE"

Richar Vaquero - PODEMOS EUSKADI

BILBAO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha realizado un llamamiento a "construir un proyecto político colectivo llamado a liderar la izquierda transformadora vasca" que no sea solo "para para sumar siglas y luego ponerle una alfombra roja al Partido Soialista".

Vaquero ha realizado un discurso en el acto de clausura este domingo del Congreso Político de Podemos Euskadi, que ha tenido lugar a lo largo del fin de semana en el BEC de Barakaldo, en el que han renovado su hoja de ruta tras las votaciones de la militancia en torno a cinco los cinco ejes principales por los que apuesta el partido.

"La principal lección que nos deja este Congreso es muy clara: tenemos militancia, tenemos voluntad, tenemos fuerza y músculo político, tenemos contenidos, y tenemos hoja de ruta", ha celebrado, para añadir que, "sobre todo, tenemos la determinación de seguir construyendo un proyecto político colectivo llamado a liderar la izquierda transformadora vasca".

Tras reivindicar que en los últimos meses Podemos Euskadi ha "hablado de políticas reales que afectan la vida cotidiana de la ciudadanía vasca", ha agradecido a la militancia "que ha aportado más de un centenar de propuestas que hemos debatido, contrastado, votado y convertido en acuerdos".

Una vez recogidos los acuerdos sobre "el modelo de país que queremos", Richar Vaquero ha subrayado que "se ha demostrado que Podemos Euskadi está vivo". "Y con esta fuerza, nadie puede pedirnos que nos supeditemos a nadie, solo a nuestros principios. Pero dejemos algo claro: la izquierda no está para jugueteos partidistas ni para operaciones de 'marketing' electoral. La izquierda está para conquistar derechos. Por eso lo decimos sin rodeos: Unidad de la izquierda, sí, pero unidad e izquierda", ha matizado.

En ese sentido, no quiere una "unidad es solo para sumar siglas y luego ponerle una alfombra roja al Partido Socialista, eso no es lo que espera la gente de izquierdas".

"La pregunta clave no es con quién, la pregunta es: ¿unidad para qué?", ha dicho, motivo por el que se ha celebrado este Congreso, "porque no hay unidad de izquierda sin bases, sin participación ciudadana y militante, sin debate sobre contenidos políticos, sin cumplir con lo que la ciudadanía demanda de las políticas transformadoras". "Y no hay unidad de la izquierda sin Podemos", ha asegurado.

DEFENSA DE LO PÚBLICO

Por otra parte, ha celebrado haber concluido el Congreso Político con "una hoja de ruta clara: defender lo público sin complejos, una economía al servicio de la gente, una transición ecológica justa, y una política con derechos humanos y con convivencia".

"Llevamos 12 años demostrando que se puede hacer política sin deber favores. No habremos sido perfectos, pero sí coherentes. Y allí donde hemos estado, las cosas han cambiado", ha dicho, para concluir diciendo que "hoy no cerramos nada, hoy empezamos".