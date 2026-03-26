Policía Local de Barakaldo reforzará la vigilancia y la investigación tras los últimos robos en comercios de Cruces

El concejal de Seguridad Ciudadana de Barakaldo, Ángel Madrazo, y el presidente de ACE Barakaldo, Ibon Ayastuy. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Barakaldo (Bizkaia) reforzará la vigilancia y la investigación tras los últimos robos en comercios del barrio de Cruces, según ha trasladado el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, en la reunión de este jueves con la asociación de comercio y empresa urbana ACE Barakaldo.

Durante el encuentro, el presidente de ACE Barakaldo, Ibon Ayastuy, ha trasladado su preocupación por el aumento de estos delitos, que, según ha dicho, "están generando una creciente sensación de inseguridad entre los profesionales del sector". Asimismo, ha solicitado un refuerzo de la presencia policial, especialmente en horario nocturno.

Madrazo ha insistido en que "la preocupación de los comerciantes es compartida" y, en este sentido, ha señalado que siguen trabajando en colaboración con la Ertzaintza para determinar si se trata de uno o varios los presuntos autores de estos delitos, por lo que no descartan nuevas detenciones y su puesta a disposición judicial.

En ese sentido, ha recordado que el pasado martes agentes de la Policía Local de Barakaldo detuvieron 'in fraganti' a un varón tras fracturar la luna del escaparate de un comercio ubicado en la calle Balejo. El mismo individuo está siendo investigado por su posible implicación en otros robos cometidos en la misma zona comercial.

Madrazo ha destacado que desde el área de Seguridad Ciudadana ya se han adoptado medidas para "intensificar la vigilancia temporal en la zona, como el refuerzo en la instalación de cámaras, el incremento de patrullas y el seguimiento específico de los incidentes denunciados".

En este sentido, ha explicado que continúan investigando la posible implicación de más personas en estos hechos, así como su relación con otros delitos similares.

Además, ha subrayado la importancia de la colaboración ciudadana y ha animado a los comerciantes a comunicar cualquier actividad sospechosa a la Policía Local.

El concejal de Seguridad Ciudadana se ha comprometido a incrementar la comunicación directa tanto con la asociación ACE Barakaldo como con el resto de asociaciones, con el objetivo de "evaluar la evolución de la situación y estudiar nuevas acciones que contribuyan a reforzar la seguridad en los barrios del municipio".